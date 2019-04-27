В США более 100 священников подозреваются в домогательствах к детям

Архиепархия Нью-Йорка опубликовала список из 120 священнослужителей, обвиненных в сексуальном насилии или в хранении порнографии.

Кардинал Тимоти Долан заявил, что прихожане требуют большей прозрачности и подотчетности, сообщает телекомпания NBC. "Выслушав многих из вас, в том числе многих выживших жертв, я решил опубликовать исчерпывающий список всех священнослужителей, которых достоверно обвиняют в сексуальных надругательствах над несовершеннолетними, - написал Долан в своем Twiiter. - Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за мир и утешение жертв и их семей".

Около половины священников, представленных в списке, родились в первой половине 20-го века и уже умерли. Остальные были либо уволены из епархии и лишены прав, либо находятся в процессе обжалования решения об их увольнении.

Ассоциация жертв сексуального насилия Америки назвала этот шаг архиепархии "запоздалым", но приветствовала его, призвав ее руководство представить доклад о преступлениях в полицию и генеральному прокурору США.

По мнению Митчелла Гарабедиана, бостонского адвоката, представляющего интересы жертв священников-педофилов, список из 120 священников, обнародованный архиепископией Нью-Йорка, будет расти до тех пор, пока "католическая церковь не станет полностью прозрачной в вопросах сексуального насилия со стороны духовенства".

Между тем

В минувший вторник адвокаты десятков детей, подвергшихся сексуальному насилию, обнародовали имена 130 лидеров бойскаутов в Нью-Йорке, которых обвиняют в том, что они приставали к мальчикам, попавшим под их опеку, сообщает DailyNews. Сравнив эти преступления со скандалом со священниками-педофилами католической церкви, адвокаты заявили, что планируют подать несколько исков против некоммерческой организации "Бойскауты Америки", которая, согласно ее сайту, гордится "защитой молодежи". На пресс-конференции адвокаты заявили, что 130 представителей молодежного движения из Нью-Йорка и района Гудзон-Вэлли входят в число семи тысяч лидеров-бойскаутов во всех Соединенных Штатах. Бойскауты Америки отреагировали на обвинения, заявив, что они "глубоко заботятся о всех жертвах сексуального насилия над детьми и искренне извиняются перед каждым, кто пострадал во время их пребывания в Скаутинге".