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27.04.2019 00:31
Рубрика: В мире

В США лишь каждый четвертый F-35 пригоден к боевой службе

В Соединенных Штатах только каждый четвертый истребитель-бомбардировщик F-35 находится в состоянии полной боевой готовности. Это 27% от всех самолетов данного типа, стоящих сегодня на вооружении американской армии. А каждый второй F-35 способен выполнить только одно боевое задание.

Фото: Fiona Hanson/AP Images for Pratt & Whitney
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Такие данные содержатся в отчете аудиторов главного контрольно-ревизионного органа Конгресса США - Управления по подотчетности правительства. Значительная часть истребителей вынужденно находится на земле из-за нехватки нужных деталей и задержки ремонтных работ. "Эти самолеты не могли выполнять полеты почти 30% времени с мая по ноябрь 2018 года, потому что для них не было необходимых деталей", - цитирует ТАСС.

В ведомстве подчеркивают, что одной из причин простоя истребителей пятого поколения является отсутствие эффективной базы данных по запчастям и расходным материалам, которая бы позволяла прозрачно отслеживать их местонахождение, стоимость и прочее. Еще одна важная проблема - устаревание уже имеющихся на складах деталей из-за непрекращающейся модернизации F-35. Так, почти половина уже закупленных запчастей не подходят для истребителей, который недавно были приняты на вооружение Корпусом морской пехоты США.

В отчете отмечается, что для эффективной эксплуатации новейших самолетов по всему миру необходимо кардинально улучшить логистическую сеть по поставке запчастей. "Без подробного плана развития сети, Минобороны США не справится с обслуживанием расширяющегося флота F-35", - подчеркивают аудиторы.

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