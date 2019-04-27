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27.04.2019 08:30
Рубрика: В мире

В США полицейский "случайно" выстрелил в детей

Текст: Андрей Васильев

В ходе операции по поимке особо опасного преступника в городе Хьюго, штат Охлахома, в пятницу вечером полицейский "случайно" выстрелил в троих детей, сообщает NBC. Их имена и состояние не уточняются. Известно, что дети были отправлены на реанимобилях в ближайшую больницу.

Фото: AP Photo/Eranga Jayawardena
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Перестрелка началась, когда детективы из полицейского управления Хьюго, расположенного в юго-восточной части Оклахомы, пытались задержать подозреваемого - 21-летнего Уильяма Девона Смиту. Он ограбил 11 апреля пиццерию, которая находится недалеко от границы Охлахомы и Техаса.

Полицейские сразу открыли огонь на поражение, в ходе которого один из стражей порядка умудрился выстрелить в случайных прохожих. В полиции не объясняют, почему дети оказались на месте спецоперации. Также был ранен сам подозреваемый.

Сотрудники, которые занимаются расследованием инцидента, не уверены, что Смит стрелял в полицию и первым открыл огонь. Также не ясно, был ли он вооружен. В полиции Хьюго отказались комментировать произошедшее.

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В США полицейский "случайно" выстрелил в детей