В США восемь пешеходов пострадали в результате наезда автомобиля

В Калифорнии водитель протаранил группу пешеходов, посчитав их мусульманами. Инцидент произошел в городе Саннивейл.

"Мужчина выбрал жертв на основании их расовой принадлежности и своей убежденности, что они исповедовали ислам", - заявили в полиции. Личность нападавшего установлена. Его зовут Исайя Джоэль Пиплс, он родился в 1984 году и проживал в Саннивейле, пишет РИА Новости.

Водитель задержан, ему предъявлены восемь обвинений в покушении на убийство - по числу пострадавших людей. Все раненые пешеходы были госпитализированы, в их числе и 13-летний подросток. Несколько человек получили серьезные травмы. Сами пострадавшие рассказали, что автомобиль не пытался затормозить или объехать их.