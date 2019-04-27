Вашингтон ввел санкции против главы МИД Венесуэлы

Глава МИД Венесуэлы оказался в санкционном списке США сразу после выступления в ООН, где министр рассказал о нарушении прав человека в латиноамериканской стране. "С помощью этих мер администрация Трампа стремится заглушить голос Венесуэлы в мире", - говорится в официальном сообщении МИД.

Напомним, во время выступления в Организации Объединенных Наций Хорхе Арреаса привел конкретные примеры серьезных нарушений прав человека. Соединенные Штаты стремятся не допустить привлечения к ответственности за такие преступления, как саботаж, терроризм и заговор.

Отметим, что санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года. С тех пор ограничения неоднократно расширялись.