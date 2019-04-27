Владимир Путин назвал приговор Бутиной беспределом

Владимир Путин назвал приговор россиянке Марии Бутиной в США беспределом. По словам президента, гражданке России дали 18 месяцев просто для того, "чтобы сохранить лицо".
"Взяли, схватили, посадили девушку за решетку, а предъявить нечего", - заявил он журналистам в ходе пресс-конференции в Пекине.
Путин подчеркнул, что непонятно, за что ее осудили и какое преступление она совершила.
Напомним, ранее суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам лишения свободы, признав ее виновной в "сговоре с целью незаконной работы на правительство России".