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27.04.2019 15:07
Рубрика: Власть

Владимир Путин заявил о добрых отношениях с большинством стран

Текст: Кира Латухина

На полях форума в Китае президент России провел много двусторонних встреч. "Для нас важно, что у нас складываются очень добрые отношения, деловые со многими нашими партнерами, с подавляющим большинством стран мира", - сообщил глава государства на пресс-конференции.

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"Все, с кем я встречался, хотят с нами работать", - заверил Владимир Путин.

"И чем мы занимались? Занимались прежде всего двусторонними отношениями, - рассказал президент. - В каждом конкретном случае что то наиболее важно в двустороннем плане, имею в виду, что разные структуры товарооборота, экономических связей". "Но перспективы хорошие со всеми странами", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
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