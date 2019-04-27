Владимир Путин заявил о добрых отношениях с большинством стран

На полях форума в Китае президент России провел много двусторонних встреч. "Для нас важно, что у нас складываются очень добрые отношения, деловые со многими нашими партнерами, с подавляющим большинством стран мира", - сообщил глава государства на пресс-конференции.

"Все, с кем я встречался, хотят с нами работать", - заверил Владимир Путин.

"И чем мы занимались? Занимались прежде всего двусторонними отношениями, - рассказал президент. - В каждом конкретном случае что то наиболее важно в двустороннем плане, имею в виду, что разные структуры товарооборота, экономических связей". "Но перспективы хорошие со всеми странами", - заключил он.