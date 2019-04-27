Внуку императора Японии на парту положили два ножа в качестве угрозы

В Японии неизвестный злоумышленник положил на школьную парту принца Хисахито, внука действующего императора страны Акихито, два ножа. Местные правоохранители усматривают в данных действиях возможную угрозу для жизни члена монаршей семьи.

Накануне в учебное заведение в токийском районе Бунке-ку проник мужчина средних лет в одежде рабочего, передает телерадиокомпания NHK. На нем были каска и стандартный синий комбинезон. Полицейские внимательно изучают записи с камер видеонаблюдения и пытаются выйти на след преступника.

Напомним, что 30 апреля состоится церемония отречения японского императора Акихито от престола. На следующий день трон займет кронпринц Нарухито. Местная пресса в настоящий момент уделяет повышенное внимание императорскому дому.