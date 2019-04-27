Военные парады 9 Мая пройдут почти в 30 городах России

В Минобороны РФ рассказали о том, какие праздничные армейские смотры пройдут в стране 9 Мая. Как следует из сообщения ведомства, главным событием Дня Победы станут военные парады, организованные почти в трех десятках российских городов.

Личный состав и боевую технику покажут народу в четырех военных округах и на Северном флоте. Уже традиционно парад обязательно состоится и в городах - Героях: Москве и Санкт-Петербурге, Новороссийске и Смоленске, Туле и Мурманске, Волгограде, Керчи и Севастополе. Торжественный марш пеших колонн и пролет военной авиации также ожидается в Воронеже, Астрахани, Владикавказе, Ставрополе, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Уссурийске, Белогорске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Военных во всей красе увидят многочисленные зрители Самары и Екатеринбурга, Новосибирска, Улан-Удэ и Читы. Парады также запланированы в штаб-квартире Балтийского флота в Калининграде и на главной базе Северного флота - в городе Североморск.

Понятно, что главным армейским смотром станет прохождение колонн и пролет авиатехники в Москве. Командующий этим парадом главком Сухопутный войск Олег Салюков рассказал, что 9 Мая на Красную площадь выдут 35 парадных расчетов. Причем некоторые военнослужащие впервые промаршируют с новейшими автоматами АК-12 в руках.

Впервые на столичной брусчатке появится батальон Московского университета МВД, военнослужащие-женщины академии Воздушно-космической обороны из Твери и воспитанники кадетского корпуса Следственного комитета России. А еще в роту Почетного караула впервые в истории парадов включили взвод девушек.

Техники тоже будет немало - более ста единиц, в том числе танк Т-14 "Армата", боевые машины поддержки танков - БМПТ, бронетранспортеры "Бумеранг", БМП "Курганец-25", самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет". Среди парадных новинок - отечественный внедорожник "Лада" 4Х4 с пулеметом "Корд". А также 750-килограммовые багги "Чаборз М-3", которые выпускают в Чечне. Их закупили для спецназа Росгвардии и, кажется, не пожалели. Мотовездеходы отлично подходят для движения по пересеченке, они даже забираются в гору с уклоном 60 градусов.

Вслед за колоннами военных и техники над Красной площадью пролетят 74 самолета и вертолета - по числу памятных лет, прошедших с окончания Великой Отечественной.

Здесь представят весь цвет наших ВКС: стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н и Ка-52.