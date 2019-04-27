Человечество стало свидетелем нового массового вымирания

От 500 000 до одного миллиона видов животных и растений находятся на грани исчезновения. Об этом говорится в проекте доклада ООН. Глобальный отчет будет представлен в Париже 29 апреля межправительственной научно-политической платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам, сообщает die Welt.

Доклад предупреждает о "неизбежном экстремальном ускорении" глобального исчезновения видов. Эксперты считают, что это "массовое вымирание" уже происходит.

В связи с продолжающимся ухудшением состояния окружающей среды до миллиона видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения. Многие из них могут "исчезнуть в ближайшие десятилетия".

Скорость вымирания видов животных и растений в 10-100 раз выше, чем в среднем за последние десять миллионов лет. Многие эксперты считают, что "массовое вымирание" - шестое за последние полмиллиарда лет - уже началось.

Основными причинами исчезновения видов называются вырубка лесов и неэкологичные сельскохозяйственные проекты, добыча полезных ископаемых, бесконтрольные рыболовство и охота, а также изменение климата и загрязнение воздуха.

Отчет частично основан на результатах исследований хорошо изученных видов, таких как позвоночные, но также указывает на "неопределенность прогнозов" в отношении числа менее известных видов, особенно насекомых.

Вмешательство человека подорвало природные ресурсы, серьезно повлияло на половину всех экосистем на суше и в воде, за последние 50 лет серьезно пострадала почти половина наземных и морских экосистем.

Субсидии рыболовству, промышленному сельскому хозяйству, животноводству, лесному хозяйству, добыче полезных ископаемых и производству энергии из биотоплива или ископаемого топлива способствуют расточительству, неэффективности и чрезмерному потреблению и в итоге наносят невосполнимый ущерб окружающей среде.

150 экспертов из 50 стран в течение трех лет работали над докладом, который призван стать инструментом принятия решений для политиков. На 44 страницах он кратко излагает документ из 1800 страниц, в котором ООН на основе научных результатов подводит итоги состояния природы на земле.