Зеленский предупредил о выступающих от его имени аферистах

Политик Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил граждан об аферистах, которые могут прикрываться его именем. Согласно процедуре, инаугурация должна состояться до 3 июня.

Появилась неизвестная "новая секта" под названием "Мы люди Зеленского, мы от него пришли к вам", - предупредил новоизбранный президент в социальной сети Twitter.

По его словам, злоумышленники, которые представляются якобы от его имени, предлагают госслужащим "решить их проблемы". В этой связи гражданам следует обращаться в правоохранительные органы и снимать действия мошенников на видео.

Между тем Владимир Зеленский опроверг сообщения СМИ о том, что он проводит отдых в Турции на дорогостоящей 40-метровой яхте. Ранее политик говорил, что планирует провести несколько дней с детьми на отдыхе. В пресс-службе Зеленского планируют опровергнуть статью в издании Milliyet.