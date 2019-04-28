Банк России может снизить ключевую ставку уже летом

Шансы на скорое снижение ключевой ставки Банком России заметно увеличились, следует из релиза регулятора по итогам заседания совета директоров 26 апреля. Если не появится новых шоков (особенно внешних), ЦБ может опустить стоимость кредита в экономике уже в июне, считают аналитики. Ставки по банковским вкладам могут снизиться и раньше.

В прошлую пятницу Банк России ожидаемо для рынка и экспертов сохранил ключевую ставку неизменной ­- на уровне 7,75 процента годовых. В комментарии к своему решению ЦБ указал, что годовая инфляция в марте прошла локальный пик, увеличившись до 5,3 процента. Потом она начала замедляться, снизившись к 22 апреля до 5,1 процента. ЦБ подчеркнул, что такие темпы прироста потребительских цен складываются ниже его прогноза (в конце 2019 года регулятор ожидает инфляцию 4,7-5,2 процента). Перенос повышения ставки НДС в цены тоже в основном завершился, констатировал Банк России.

Регулятор также считает, что его решения повысить ключевую ставку в сентябре и декабре 2018 года были достаточными, чтобы ограничить разовые факторы, разгоняющие инфляцию. Впрочем, сейчас ее сдерживают еще и слабый потребительский спрос, укрепление рубля с начала года более чем на 7 процентов, а также снижение цен на основные виды моторного топлива и отдельные продовольственные товары, следует из заявления Банка России.

Таким образом, ключевые проинфляционные риски вроде бы снизились. Однако значимыми факторами, которые способны разогнать рост потребительских цен, ЦБ считает повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания населения (они выросли в апреле), а также внешние риски. К последним относятся замедление мировой экономики, геополитика и возможные колебания на нефтяном рынке.

Но если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу регулятора, то ЦБ допускает вероятность снижения ключевой ставки уже во втором-третьем кварталах. Это можно считать смягчением тональности - в комментарии к прошлому заседанию в марте ЦБ указывал на возможность снижения ставки в 2019 году без каких-либо конкретных сроков. Во втором-третьем кварталах ЦБ проведет еще три заседания по ставке - 14 июня, 26 июля и 6 сентября.

Если инфляция продолжит замедляться, а внешний фон останется благоприятным, то ключевая ставка может быть снижена уже на заседании 14 июня, считает директор по макроаналитике аналитического управления корпоративно-инвестиционного блока банка "Открытие" Дмитрий Харлампиев. Причем в этом случае нет гарантии, что выраженное смягчение денежно-кредитной политики продолжится и потом, добавляет он.

Ставки по вкладам могут вскоре снизиться, при этом кредиты подешевеют только к концу года

Вопрос снижения ставки будет основным на заседании 14 июня, соглашается главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Особенно вероятным снижение ставки в начале лета будет при слабом экономическом росте в апреле-мае, полагает она. Ключевыми факторами, которые создадут тенденцию по инфляции на год вперед, станут планы правительства по поводу того, продолжать ли заморозку цен на топливо после июля, а также по предотвращению продовольственной инфляции (если будет подразумеваться снижение ставки НДС на некоторые продукты), отмечает Орлова.

Смягченная в пятницу риторика Центробанка может и ускорить процесс снижения ставок по вкладам. Крупные банки опустили их на 0,15 - 0,25 процентных пункта уже в апреле, говорит младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин. Теперь ставка 8 процентов доступна только по долгосрочным вкладам, либо только для определенных групп клиентов (например, пенсионеров), либо с выплатой в конце срока или без права пополнения, рассказывает он. Ставка же по вкладам сроком до одного года или с условиями льготного изъятия снизилась до 7,6 - 7,75 процента еще до пятничного решения Банка России.

Ставки по банковским вкладам всегда колеблются сильнее ключевой. Небольшие снижения ставок по депозитам (в пределах 0,2-0,35 процентных пункта) возможны и до очередного решения Банка России, ведь их рост во втором полугодии 2018 года на негативных новостях был избыточным, говорит Уклеин. По его мнению, до конца года ставки по банковским вкладам могут снизиться на 0,5 - 1 процентный пункт. Ставки по кредитам так быстро не упадут - обычно они снижаются через 6-9 месяцев после того, как ЦБ опустит ключевую ставку.

Пятничное решение ЦБ может сформировать и достаточный импульс для существенного укрепления рубля, допускает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Но пока заметному движению рубля к росту мешают ожидания рынка, который не верит, что Банк России вернется именно к циклу понижения ставок, добавляет он. Поэтому в ближайшее время динамика курса российской валюты скорее будет формироваться ситуацией на развивающихся рынках, чем заявлениями регулятора, считает Покатович.