В испанском первенстве досрочно определился чемпион. Им стала "Барселона", которая благодаря победе над "Леванте" (1:0) стала недосягаема для конкурентов.

За три тура до финиша сезона каталонцы опережают "Атлетико" на девять баллов. Даже при равенстве очков "сине-гранатовые" будут впереди мадридцев за счет личных встреч.

Победу "Барселоне" в решающей игре принес Лионель Месси. Как и в предыдущем поединке с "Алавесом", аргентинец остался на скамейке запасных. Выйдя на замену в перерыве, на 62-й минуте Месси забил единственный мяч своей команды. И принес ей очередной титул.

Сам Лионель установил очередные рекорды. Он стал первым десятикратным чемпионом Испании в составе "Барселоны". Кроме того, Месси чаще всех в XXI веке забивает в Примере после выхода на замену (24 мяча).

Тем временем "Пари Сен-Жермен" сенсационно проиграл в финале Кубка Франции "Ренну". Ведя 2:0, парижане позволили сопернику сравнять счет, а затем и победить в серии пенальти - 6:5.

После матча не выдержали нервы у лидера "ПСЖ" Неймара. Поднимаясь после встречи по трибунам, он остановился около болельщика, снимавшего футболистов на мобильный. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил мужчину рукой в подбородок.