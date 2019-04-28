Ровно 300 лет назад, 25 апреля 1719 года, в лондонских книжных лавках появилась книга с невозможно длинным названием (по-английски - 65 слов) "Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами; написанные им самим".

На самом деле на двадцать четвертом году жизни Робинзона Крузо на острове его одиночество закончилось. Появился дикарь Пятница, которого он не только обучил английскому языку, но и сделал своим товарищем и слугой - не забудем, что оказавшийся на необитаемом острове Робинзон Крузо был не каким-то незадачливым британским авантюристом, но богатым бразильским плантатором, который, собственно, и отправился в путь из Бразилии в Гвинею, чтобы раздобыть золота и совсем уж сказочно разбогатеть. Вместо этого он попадает в очередное, не первое в своей беспутной жизни, кораблекрушение, чудом спасается на необитаемом острове и живет там действительно 28 лет. Плюс почти 30 лет уже прожитых - в путешествиях, рабстве и предпринимательстве в Латинской Америке - таким образом в Англию он возвращается весьма пожилым по тем временам мужчиной. После этого Робинзон Крузо еще путешествует, в том числе и по России, о чем его создатель Даниель Дефо поведал в продолжении романа. Но это продолжение уже не так известно, как его первая книга, которая стала абсолютной классикой всех времен и народов.

"Робинзон Крузо" писался для взрослых, но в России оказался чтением для подростков

Воспользовавшись круглой датой, решил перечитать "Робинзона", так сказать, вернувшись в детство. Книга вообще писалась для взрослых, но в России традиционно оказалась чтением для подростков. Корней Чуковский переложил ее для советских детей в 30-е годы ХХ века, но еще раньше переложением "робинзонады" на детский язык занялся не кто-нибудь, но сам Лев Толстой, в 1862 году сделавший пересказ романа для своего педагогического журнала "Ясная Поляна". Толстой считал этот сюжет образцом того, как человек живет исключительно своим трудом, не эксплуатируя других. Кстати, из пересказа Корнея Чуковского из-за требований советской идеологии полностью исчезла религиозная составляющая этой книги, которая является образцом еще и протестантской этики. В романе другого английского классика Уилки Коллинза "Лунный камень" странный дворецкий читает ее как своего рода Библию, в которой есть ответы на все случаи жизни. И хотя писатель, конечно, посмеивается над своим персонажем, но эта деталь не случайна. "Робинзон" - это действительно в некотором роде Библия. Роман если и не о сотворении, то о новом "обустройстве" мира, где человек работает в тесном сотрудничестве с Богом, искупая свой первородный грех. В случае Робинзона это тот же самый грех, за который был наказан Адам, - любопытство (страсть к путешествиям) и неуважение к Отцу (не послушался родного отца и сбежал из дома, за что и был жестоко наказан).

Стал перечитывать "Робинзона" и был потрясен! Мне казалось, что это все-таки детская книга и читать ее взрослым уже не нужно. Ничего подобного! Она читается на одном дыхании в любом возрасте. И - в любые времена. В ней столько простой правды и свежести, словно она была написана не триста лет назад, а буквально вчера. Она настолько увлекательна, несмотря на то что все в ней вроде бы известно, что, открыв ее, уже невозможно оторваться. Вдруг обнаруживаешь в ней детали, которые раньше не видел или видел, но значения не понимал, а они-то, может быть, и есть самые важные.

Поселившись на необитаемом острове, Робинзон Крузо устроил себе... дачу

Прежде всего - это величайшая книга об одиночестве... Что делать человеку, когда он абсолютно одинок, никому не нужен, никого уже не интересует и живет только ради того, что ему положено жить? Умри Робинзон на своем необитаемом острове, и ничего бы в мире не изменилось - родители с ним давно простились, друзей у него не было, любимой женщины тоже не было, детей не было и так далее. Вот это и есть настоящая "пустыня" его жизни, а необитаемый остров, напротив, - спасение из нее.

Вот что делать человеку в абсолютном одиночестве? Легко сказать: не унывай, но как? Об этом написана книга. Жить так, чтобы времени не оставалось на уныние. Занимать себя трудом. Труд - это, по Дефо, и есть благо. Просто, но факт.

Еще во взрослом прочтении обращаешь внимание на смешные вроде бы мелочи... Например, что, поселившись на необитаемом острове, герой устроил себе... дачу. Кроме строительства добротной хижины рядом со скалой и организации вокруг нее "укрепрайона" Робинзон открыл на острове симпатичное место с пальмочками и фруктовыми деревьями, родниковой водой, куда собирался поначалу переселиться, но передумал и соорудил там дачу для временного проживания "на природе". Дом - это место, откуда видно море, а на море вдруг может появиться судно и спасти Робинзона. А дача - место, где ничего не видно, но зато виды как в раю. Так что и на необитаемом острове триста лет тому назад без дачи было невозможно.

Еще "Робинзон Крузо" убедительно доказывает нам, что искусство и педагогика - это насущные потребности человека. Еще не успев даже толком обзавестись хозяйством, Робинзон начинает подкармливать какого-то дикого зверька, потом приручает козленка, пытается еще и диких голубей приручить. А уж когда появляется Пятница, высшим его наслаждением становятся уроки английского языка. На острове он занимается литературой, ведя дневник, и страдает оттого, что у него закончились чернила, которые он зачем-то, чисто интуитивно, забрал с корабля вместе с самым необходимым.

Много нового открывается в этой книге.

Перечитайте! Ручаюсь, вы не пожалеете.