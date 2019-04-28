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28.04.2019 17:00
Рубрика: Общество

Чем раньше, тем надежнее

Бесплатные профосмотры теперь можно пройти ежегодно
Текст: Ирина Невинная
Все взрослое население, начиная с 18 лет, будет проходить ежегодные медицинские профилактические осмотры, а с 40 лет - более углубленное обследование, - это следует из утвержденного нового порядка прохождения профосмотров и диспансеризации. Как пояснила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, до конца года все регионы должны подготовить медицинские учреждения к тому, чтобы организовать эту важную часть службы здравоохранения.
К проведению профосмотров и диспансеризаций привлекут не только поликлиники, но и стационары. Фото: Сергей Михеев/РГ К проведению профосмотров и диспансеризаций привлекут не только поликлиники, но и стационары. Фото: Сергей Михеев/РГ
К проведению профосмотров и диспансеризаций привлекут не только поликлиники, но и стационары. Фото: Сергей Михеев/РГ

Цель изменений: сделать упор на профилактику заболеваемости, выявлять отклонения на доклинической стадии (то есть когда сам пациент еще не чувствует никаких симптомов нездоровья), ведь лечить болезнь в зачатке проще и дешевле. "Профосмотр проводится ежегодно, чтобы своевременно, на ранней стадии выявлять заболевания, а также факторы риска их развития", - пояснила глава Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, профессор Оксана Драпкина. В том числе врач должен выяснить, есть ли у пациента риск употребления наркотиков, психотропных веществ, дать разъяснения и рекомендации.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Кроме осмотра и беседы с врачом, профосмотр включает: расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, проверку уровня сахара и холестерина в крови, раз в два года - флюорография. Этого достаточно, чтобы оценить риск развития болезней системы кровообращения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов дыхания. По итогам профосмотра определяется группа здоровья человека, отметила Оксана Драпкина.

Диспансеризация проводится в два этапа и включает консультации с узкими специалистами (неврологом, урологом, офтальмологом и др.) и ряд допанализов и исследований, позволяющих углубленно оценить состояние здоровья. "Согласно новому порядку россиянам старше 18 лет будет положен ежегодный профилактический медосмотр. Сегодня они проходят его раз в три года, - пояснила зампредседателя ФФОМС Светлана Кравчук. - Кроме того, согласно новым правилам усиливается профилактика онкологических заболеваний. В определенные возрастные периоды один раз в три года будет дополнительно проводиться онкоскрининг".

Перед регионами стоит задача быстро переориентировать медучреждения на проведение диспансеризации по новому порядку. Важное требование - люди должны иметь возможность обследоваться вечером, в нерабочее время, в субботу. Чтобы обеспечить качество профилактики, задействуют даже стационарные учреждения, если ресурсов поликлинического звена окажется недостаточно. Несмотря на то что в правительстве придают большое значение профилактике заболеваемости, "загонять силком" на диспансеризацию не планируется.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Диспансеризация населения
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