Бесплатные профосмотры теперь можно пройти ежегодно

Цель изменений: сделать упор на профилактику заболеваемости, выявлять отклонения на доклинической стадии (то есть когда сам пациент еще не чувствует никаких симптомов нездоровья), ведь лечить болезнь в зачатке проще и дешевле. "Профосмотр проводится ежегодно, чтобы своевременно, на ранней стадии выявлять заболевания, а также факторы риска их развития", - пояснила глава Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, профессор Оксана Драпкина. В том числе врач должен выяснить, есть ли у пациента риск употребления наркотиков, психотропных веществ, дать разъяснения и рекомендации.
Кроме осмотра и беседы с врачом, профосмотр включает: расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, проверку уровня сахара и холестерина в крови, раз в два года - флюорография. Этого достаточно, чтобы оценить риск развития болезней системы кровообращения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов дыхания. По итогам профосмотра определяется группа здоровья человека, отметила Оксана Драпкина.
Диспансеризация проводится в два этапа и включает консультации с узкими специалистами (неврологом, урологом, офтальмологом и др.) и ряд допанализов и исследований, позволяющих углубленно оценить состояние здоровья. "Согласно новому порядку россиянам старше 18 лет будет положен ежегодный профилактический медосмотр. Сегодня они проходят его раз в три года, - пояснила зампредседателя ФФОМС Светлана Кравчук. - Кроме того, согласно новым правилам усиливается профилактика онкологических заболеваний. В определенные возрастные периоды один раз в три года будет дополнительно проводиться онкоскрининг".
Перед регионами стоит задача быстро переориентировать медучреждения на проведение диспансеризации по новому порядку. Важное требование - люди должны иметь возможность обследоваться вечером, в нерабочее время, в субботу. Чтобы обеспечить качество профилактики, задействуют даже стационарные учреждения, если ресурсов поликлинического звена окажется недостаточно. Несмотря на то что в правительстве придают большое значение профилактике заболеваемости, "загонять силком" на диспансеризацию не планируется.