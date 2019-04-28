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28.04.2019 17:23
Рубрика: Спорт

Боттас выиграл Гран-при Баку, Квят сошел

Текст: Илья Соболев (Баку)
В Баку прошел четвертый этап чемпионата мира в классе "Формула-1". Победителем гонки стал пилот "Мерседеса" Валтерри Боттас. Наш Даниил Квят, выступающий за "Торо Россо", сошел с дистанции досрочно.
Фото: Мурад Оруджев/ РИА Новости Фото: Мурад Оруджев/ РИА Новости
Фото: Мурад Оруджев/ РИА Новости

Репутацию одного из самых непредсказуемых в календаре Гран-при Азербайджана начал оправдывать задолго до главного старта уик-энда. Уже в первой тренировочной сессии из-за плохо задраенного люка в аварию попал "Уильямс" Лэнса Стролла. А во второй свой болид разбил и наш Даниил Квят, отмечавший в этот день свой 25-й день рождения. Аварии продолжились и в квалификации. В одном и том же восьмом повороте в стену с получасовым интервалом впечатались Роберт Кубица ("Уильямс") и Шарль Леклер ("Феррари"). Зато исправился Квят, который, заняв шестое место, показал свой лучший результат в сезоне.

Даниил Квят: В Баку нужно рисковать, чтобы выжимать максимум

Правда, в самой гонке Даниил почти сразу растерял все нажитое в квалификации, откатившись из-за технических проблем на последнее 20-е место. Героически Квят отыграл десять позиций, но попал в новый переплет из-за Даниэля Риккардо ("Рено"), врезавшегося в машину россиянина. Увы, после этого уик-энд для Квята закончился. Как и для Риккардо. Произошел инцидент на 33-м круге. Его виновника организаторы пообещали выявить уже после окончания Гран-при.

Оставшаяся часть гонки ознаменовалась еще парой сходов. А закончился вечер триумфом "Мерседеса": следующим за Боттасом финишировал его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Это уже четвертый дубль "серебряных стрел" на четырех этапах текущего сезона. А замкнул тройку быстрейших Себастьян Феттель, "Феррари" которого по-прежнему не может выиграть в Баку.

Спорт Формула-1
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