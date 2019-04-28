Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола

Британские букмекерские компании дали прогноз об имени, поле и внешности будущего ребенка принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл.

Ставки принимает одна из самых популярных букмекерских контор Великобритании William Hill. Как сообщает издание The Straits Times, большинство участников сделали ставку на то, что у пары родится девочка с рыжими волосами. Эту ставку принимают с коэффициентом 2/5, который в большинстве случаев показывает, что игроки уже наверняка знают об исходе события и уверены в своих прогнозах.

Среди возможных имен отмечаются Грейс, Элис, Виктория и Изабелла, однако лидером прогноза стало имя Диана - именно так звали мать принца Гарри, погибшую в автокатастрофе в 1997 году. Кстати, имя Диана занимает лидирующие позиции и в прогнозах другой популярной конторы страны Paddy Power. В том случае, если у пары родится мальчик, участники ставок предполагают, что его назовут Артуром, Чарльзом, Эдвардом или Джеймсом. Зато быть названным Буддой, Дональдом или Иисусом, по мнению игроков, у ребенка шансов почти нет.

Напомним, о беременности Меган Маркл стало известно в октябре 2018 года. Посетители букмекерской конторы Ladbrokes уверены, что ребенок появится на свет уже на следующей неделе. Ранее также сообщалось, что после рождения первенца принц Гарри со своей супругой может переехать в Африку, где планирует заниматься благотворительностью.