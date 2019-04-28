Эксперты рассказали об опасности второго Чернобыля на Украине

Невнимание властей Украины к обеспечению безопасности атомных электростанций (АЭС) в стране может грозить повторением трагедии, произошедшей в Чернобыле в 1986 году. Такую мрачную оценку озвучил депутат Верховной рады Сергей Шахов, с мнением которого согласны и опрошенные телеканалом RT эксперты.

Шахов назвал часть действующих на Украине АЭС "бомбами замедленного действия". По его словам, ему регулярно поступают жалобы от работников АЭС, сообщающих о нештатных ситуациях, отсутствии контроля, нехватке денег и кадров. В частности, поломки неоднократно происходили на Запорожской и Хмельницкой станциях.

Негативно влияет и политическая обстановка. В антироссийском угаре Киев пытается закупать комплектующие и топливные элементы на Западе, но они не подходят для местных реакторов.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что инфраструктура АЭС на Украине сильно изношена, а любая авария будет иметь "серьезные последствия на территории всей страны". По его мнению, причиной такого положения дел является "некомпетентность украинских властей".