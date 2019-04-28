Европейский cоюз в достаточно жесткой форме осудил решение американского президента Дональда Трампа отозвать подпись США под Международным договором о торговле оружием (МДТО). В ЕС уверены, что отказ Трампа ратифицировать документ, подписанный в 2013 году тогдашним президентом США Бараком Обамой, угрожает стабильности в мире и поощряет нелегальную торговлю вооружениями.

В пятницу, выступая на ежегодном собрании одного из главных спонсоров его предвыборной кампании - Национальной стрелковой ассоциации (НСА), глава Белого дома, известный своими симпатиями к оружейному лобби, пояснил, что намерен отменить статус Соединенных Штатов как подписанта МДТО. Договор регулирует оборот обычных вооружений в мире в объеме 70 миллиардов долларов и накладывает эмбарго на поставки оружия в страны, где осуществляется геноцид и нарушаются права человека. Основополагающее положение договора устанавливает глобальные стандарты для регулирования поставок обычных вооружений, начиная от винтовок до танков и самолетов. Страны-подписанты обязаны передавать свой, так называемый контрольный список продаваемого оружия в секретариат ООН для отчета, и именно это обстоятельство в первую очередь не устраивает Трампа, который с момента своего избрания позиционировал себя в качестве активного сторонника права американцев на оружие. На собрании в пятницу он заявил о том, что Америка не обязана отчитываться "перед неизбранной, неподотчетной глобальной бюрократией", поскольку имеет свою, "доведенную до автоматизма", систему контроля за экспортом оружия. Иными словами, по Трампу, Америка не обязана докладывать кому бы то ни было о продаже своего оружия и тем более лимитировать его. Трамп на глазах публики подписал указ об отзыве подписи США, а затем бросил ручку в толпу.

Оружейное лобби выделило на предвыборную кампанию Трампа в 2016 году более 30 миллионов долларов

Оружейное лобби в США выступает против МДТО из-за обязательства собирать и передавать информацию об импортируемых вооружениях. То есть если, например, американец покупает итальянскую "Беретту", власти США должны внести это в базу данных и уведомить о личности покупателя власти Италии. По американским меркам это очень жесткое требование, поскольку в США федеральному правительству вообще запрещено вести общую базу данных владельцев оружия. Поэтому оружейное лобби опасалось, что вступление в МДТО может стать предпосылкой для ужесточения внутренних законов, чего и добивалась администрация Барака Обамы, впрочем, безуспешно.

Генеральная Ассамблея ООН одобрила договор в апреле 2013 года. Соединенные Штаты, крупнейший в мире экспортер оружия, проголосовали за него, несмотря на жесткую оппозицию со стороны НСА. К настоящему моменту 101 страна официально присоединилась к договору. Еще 29 государств, включая США, подписали его, но пока не присоединились к соглашению. По мнению ряда экспертов, Евросоюз выступал одним из основных инициаторов подписания МДТО, рассчитывая вовлечь в него государства Африки и Латинской Америки и расширить позиции своих производителей вооружений на этих рынках стран, в том числе за счет долей России и Китая.