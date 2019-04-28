Европейский ЦБ прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро. Германия и Австрия наконец присоединились к другим странам Евросоюза, которые еще в январе перестали выпускать эти купюры. Таким образом, ЕС полностью отказался от выпуска крупных банкнот, сообщило агентство Bloomberg.

Отказ от 500 евро связан с тем, что купюра чаще использовалась не в розничной торговле, а в криминальных целях. При этом банкнота достоинством 500 евро по-прежнему остается законным платежным средством, сохраняет свою стоимость и может использоваться как при наличных расчетах, так и в банковском обороте в течение неограниченного периода времени. Но при попадании в кредитные организации такие банкноты будут изыматься из обращения.

В апреле Бундесбанк заявил, что ожидает, что спрос на банкноту немного увеличится в последние дни перед прекращением эмиссии, однако 26 апреля, в день отказа, представитель банка отметил, что заметных изъятий или накоплений не было.

Купюру в 500 евро начали выпускать в 2002 году, когда евро был введен в обращение. Сейчас она является одной из самых дорогих оборотных банкнот в мире, ее стоимость - около 557 долларов. Впрочем, в мире есть купюры и дороже. Так, швейцарская банкнота в 1000 франков оценивается в 979 долларов США, а банкнота Брунея в 10 тысяч местных долларов в переводе на американскую валюту стоит около 7313 долларов.

О постепенном выводе купюр достоинством в 500 евро из обращения ЕЦБ заявил еще в мае 2016 года. Регулятор был обеспокоен тем, что эти купюры широко используются в нелегальных целях. Как сообщал в конце прошлого года член исполнительного совета ЕЦБ Ив Мерш, старые банкноты сохранятся в обращении, пока сами не обветшают настолько, чтобы выйти из оборота.

В начале этого года, по сведениям ЕЦБ, в обращении находился 521 миллион банкнот достоинством 500 евро на сумму 260,5 миллиарда евро. В целом такие банкноты составляют одну пятую часть всей наличной мировой европейской валюты. В январе 2019 года 17 из 19 стран, входящих в ЕС, прекратили их выпуск. Австрия и Германия оставались единственными государствами еврозоны, которые продолжали печатать купюры 500 евро по специальному разрешению.