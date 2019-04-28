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28.04.2019 15:10
Рубрика: Общество

Не до жиру

Евросоюз сокращает использование трансжиров
Текст: Евгений Гайва
В Евросоюзе решили сократить присутствие трансжиров в пищевой продукции, так как этот ингредиент весьма опасен для здоровья. Россия идет по тому же пути, рассказали эксперты "РГ": сырью с трансжирами нашли заменитель.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Проявляя заботу о здоровье населения, многие европейские страны строго регламентируют содержание трансжиров в том или ином продукте. В 2003 году в Дании уже установлен допустимый предел содержания трансжиров в продуктах - не более двух процентов. Во многих европейских странах допустимым считается содержание трансжиров от двух до пяти процентов", - рассказывает "РГ" руководитель сектора прикладной энзимологии ВНИИ маслоделия и сыроделия - филиала ФГБУ "Федеральный научный центр пищевых систем" Дмитрий Мягконосов.

Чтобы случайно не употребить трансжиры, стоит отказаться от маргарина и выпечки

По новым правилам, во всех европейских продуктах не может быть более двух граммов трансжиров на 100 граммов жира, сообщила Еврокомиссия. Вступят новые нормы в силу в апреле 2021 года.

Трансжиры возникают в качестве побочного эффекта в процессе гидрогенизации жидких растительных масел. Новый продукт оказывается пластичным, а потому более удобным для использования в пищевой промышленности. К тому же это еще и самый дешевый жир, поясняет Мягконосов. Вот только манипуляции с исходными маслами не проходят даром. Трансизомеры жирных кислот в организме встраиваются в структуру клеточной мембраны, и такие клетки теряют способность активно выводить токсины и получать полезные вещества. Как доказано исследованиями, трансжиры вызывают ишемическую болезнь, атеросклероз, сахарный диабет второго типа, ожирение, жировую дистрофию печени, рассеянный склероз и другие заболевания, перечисляет эксперт.

Фото: Марина Волосевич
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Впрочем, с 1 января 2018 года в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) уже вступили в силу нормы предельного содержания трансжиров в два процента, напоминает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Теперь дело за контролем. По действующему законодательству, предприятия сами определяют рецептуру продукции и обязаны лишь заявить ее состав. Контролирует соблюдение требований по безопасности Роспотребнадзор. Ведомственные лаборатории исследуют продукты по случайной выборке.

"Специальные жиры, спреды и маргарины в основном производят крупные предприятия, а они сами очень строго следят за качеством", - говорит Мальцев. За нарушение техрегламента грозят высокие штрафы и можно потерять репутацию, поясняет он. В результате гидрогенизированные жиры просто заменили пальмовым маслом. В год его потребляется примерно 150 тысяч тонн. Так что превышения норм содержания трансжиров в продуктах проверки практически нет.

Например, Роскачество проводило несколько исследований продуктов по этому критерию и нарушений не выявило, пояснил "РГ" представитель учреждения. При этом на упаковке указывать содержание трансжиров производители не обязаны, а все нюансы жирового состава продуктов скрываются за расплывчатым определением "растительные жиры". В такой ситуации сознательно снижать потребление трансжиров можно только отказавшись от продуктов, в которых они чаще всего присутствуют. Прежде всего, это кулинарный жир, маргарины, выпечка, кондитерские изделия низкой ценовой категории.

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