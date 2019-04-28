Евросоюз сокращает использование трансжиров

"Проявляя заботу о здоровье населения, многие европейские страны строго регламентируют содержание трансжиров в том или ином продукте. В 2003 году в Дании уже установлен допустимый предел содержания трансжиров в продуктах - не более двух процентов. Во многих европейских странах допустимым считается содержание трансжиров от двух до пяти процентов", - рассказывает "РГ" руководитель сектора прикладной энзимологии ВНИИ маслоделия и сыроделия - филиала ФГБУ "Федеральный научный центр пищевых систем" Дмитрий Мягконосов.
По новым правилам, во всех европейских продуктах не может быть более двух граммов трансжиров на 100 граммов жира, сообщила Еврокомиссия. Вступят новые нормы в силу в апреле 2021 года.
Трансжиры возникают в качестве побочного эффекта в процессе гидрогенизации жидких растительных масел. Новый продукт оказывается пластичным, а потому более удобным для использования в пищевой промышленности. К тому же это еще и самый дешевый жир, поясняет Мягконосов. Вот только манипуляции с исходными маслами не проходят даром. Трансизомеры жирных кислот в организме встраиваются в структуру клеточной мембраны, и такие клетки теряют способность активно выводить токсины и получать полезные вещества. Как доказано исследованиями, трансжиры вызывают ишемическую болезнь, атеросклероз, сахарный диабет второго типа, ожирение, жировую дистрофию печени, рассеянный склероз и другие заболевания, перечисляет эксперт.
Впрочем, с 1 января 2018 года в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) уже вступили в силу нормы предельного содержания трансжиров в два процента, напоминает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Теперь дело за контролем. По действующему законодательству, предприятия сами определяют рецептуру продукции и обязаны лишь заявить ее состав. Контролирует соблюдение требований по безопасности Роспотребнадзор. Ведомственные лаборатории исследуют продукты по случайной выборке.
"Специальные жиры, спреды и маргарины в основном производят крупные предприятия, а они сами очень строго следят за качеством", - говорит Мальцев. За нарушение техрегламента грозят высокие штрафы и можно потерять репутацию, поясняет он. В результате гидрогенизированные жиры просто заменили пальмовым маслом. В год его потребляется примерно 150 тысяч тонн. Так что превышения норм содержания трансжиров в продуктах проверки практически нет.
Например, Роскачество проводило несколько исследований продуктов по этому критерию и нарушений не выявило, пояснил "РГ" представитель учреждения. При этом на упаковке указывать содержание трансжиров производители не обязаны, а все нюансы жирового состава продуктов скрываются за расплывчатым определением "растительные жиры". В такой ситуации сознательно снижать потребление трансжиров можно только отказавшись от продуктов, в которых они чаще всего присутствуют. Прежде всего, это кулинарный жир, маргарины, выпечка, кондитерские изделия низкой ценовой категории.