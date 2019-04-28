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28.04.2019 19:56
Рубрика: В мире

Явка на парламентских выборах в Испании превысила 60 процентов

Текст: Юрий Когалов
За два часа до закрытия избирательных участков явка на парламентских выборах в Испании составила 60,74 процента. Об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел пиренейского королевства. Три года назад, когда проходили предыдущие выборы, к 18.00 по местному времени этот показатель составлял 51,21 процента.
Фото: Джорди Бойшареу/РИА Новости Фото: Джорди Бойшареу/РИА Новости
Фото: Джорди Бойшареу/РИА Новости

Таким образом, свою волю на данный момент уже выразили свыше 20,7 миллиона испанцев (на три миллиона больше, чем в 2016 году).

Фото: REUTERS
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Голосование в целом проходит спокойно, хотя не обошлось без нескольких инцидентов. Так, из-за небольшого возгорания отопительного котла были эвакуированы все находившие в одном из избирательных участков на севере Испании. А в Сан-Себастьяне мужчине, пришедшему проголосовать, стало плохо, врача не удалось спасти ему жизнь. Кроме того, был задержан один из членов избирательной комиссии в Алканаре, правда, как отметили в полиции, по делу, не связанному с ходом выборов.

Напомним, 28 апреля в Испании проходят внеочередные парламентские выборы. Испанцам предстоит выбрать 208 сенаторов и 350 депутатов. На эти места в законодательном органе претендуют 1318 и 4016 человек, соответственно. Организация голосования обошлась испанскому бюджету в 139 миллионов евро. Безопасность в стране в этот день обеспечивают 90 тысяч стражей порядка (еще на Страстной неделе уровень террористической угрозы был поднят до 4 по 5-балльной шкале).

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Эксперты опасаются делать определенные прогнозы на итоги голосования, выдвигая различные варианты развития событий, в том числе самые невероятные союзы между партиями. Это обусловлено тем, что многие испанцы до последнего момента не определились со своим выбором, а также резко возросшей популярностью крайне правой партии "Вокс" и неоднозначным отношением к социалисту Педро Санчесу, возглавившему правительство в июне 2018 года.

В мире Европа Испания
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