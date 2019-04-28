Иран допустил возможность выхода из ДНЯО

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает 28 апреля иранское информационное агентство IRNA.

При этом Зариф назвал выход из договора лишь одним из возможных шагов.

"У Ирана есть различные возможности, власти их изучают, существует много вариантов дальнейших действий, и выход из ДНЯО - один из них", - отметил он.

Сегодня ДНЯО, вступивший в силу в 1070 году, соблюдают 190 стран, при этом к нему не присоединились Израиль, Индия, Пакистан, КНДР, а также - Южный Судан.

В мае 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной проблеме, а следом возобновили ряд санкций против Тегерана. 22 апреля 2019 года Вашингтон заявил о полном запрете на импорт иранской нефти. Кроме того, США пообещали еще больше усилить давление на Тегеран.