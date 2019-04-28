Юристы Ассанжа обвинили группу испанцев в шпионаже за ним

Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа обвинили группу лиц в многолетнем шпионаже за их подзащитным в посольстве Эквадора. Эти граждане, предположительно с помощью некоторых сотрудников эквадорского посольства в Лондоне, где Ассанж укрывался в течение семи лет, получили доступ к фото и видеоматериалам, показывающим, как живет основатель Wikileaks в дипмиссии. Они вымогали у него три миллиона долларов за то, чтобы эти документальные материалы не оказались бы в открытом доступе, сообщает AFP.

Об этом стало известно исландскому репортеру Кристине Храфнсон, которая специализируется в жанре журналистских расследований. Документы были переданы адвокатам Ассанжа, которые подали иск в испанский суд, так как большинство из предполагаемой группы вымогателей являются гражданами Испании.

Напомним, что WikiLeaks в пятницу сообщил в своем Twitter, что основателю портала Джулиану Ассанжу грозит смертная казнь в Соединенных Штатах из-за того, что министерство юстиции США намеревается открыть в отношении него уголовное дело по статье "Шпионаж". Ранее в этом ведомстве уверяли, что в случае экстрадиции Джулиана Ассанжа из Великобритании в Америку он может получить максимум "пять лет тюремного заключения".

Вестминстерский суд Лондона в 2012 году признал Джулиана Ассанжа виновным по обвинению в нарушении условий залога и неявке в суд, когда должно было рассматриваться дело о его экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. Сам Ассанж в свое время говорил о том, что гораздо больше боится экстрадиции в Соединенные Штаты, которые захотят отомстить ему, чем в Швецию.