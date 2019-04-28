Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает неэффективным предложенный немецкими парламентариями план урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

По сообщениям местных СМИ, фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге предложила привлечь в Донбасс миссию ООН или дополнительные силы гражданской полиции из Германии, чтобы оказать значительное "устрашающее воздействие" на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.

"С учетом того, что "значительное устрашающее воздействие" этим горе-миротворцам предстоит оказывать на гражданское население Донецка и Луганска, перспектив у такого плана нет ни малейших: жителей юго-востока Украины запугать невозможно, отступать им с учетом тенденций последних пяти лет на Украине некуда", - заявил Косачев агентству РИА Новости.

Он считает, что добиться мира в Донбассе можно только при условии защиты политических, социально-экономических и гражданских прав жителей региона. "Причем защите от Киева, а не от кого-либо еще", - подчеркнул сенатор.