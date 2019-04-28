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28.04.2019 20:43
Рубрика: В мире

Квят: Наше время еще придет

Текст: Илья Соболев (Баку)
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят подвел итоги Гран-при Азербайджана. Напомним, он не смог закончить гонку из-за инцидента с гонщиком "Рено" Даниэлем Риккардо. Пытаясь обогнать Квята на повороте, австралиец вынудил его сойти с траектории, а потом "торпедировал" россиянина, сдавая назад. На этом уик-энд для обоих закончился, а Риккардо был позже признан виновным в происшествии.

Что случилось в самом начале гонки, когда вы вдруг начали уступать соперникам в темпе?

Даниил Квят: Внезапно мы потеряли значительную часть сцепления. Это произошло без всякого предупреждения. Нужно проанализировать, что случилось. Сейчас легко сказать: что-то пошло не так. Но в квалификации машина была хороша. Возможно, этому есть объяснение, но я не хочу вдаваться в детали: вечером нам еще предстоит обсудить с инженерами, что пошло не так. После пит-стопа и смены шин ситуация была уже не такой критичной. Возможно, наш темп был не самым лучшим, но мы все еще были в гонке за одно-два очка. Потом меня догнал Риккардо. Возможно ему стоило быть терпеливее. Он попытался обогнать меня в повороте, я не мог повернуть. Он "утащил" меня за собой, а потом въехал меня. Гонка была закончена для нас, поскольку повреждения были серьезными. Очень досадно. В любом случае, нам надо понять, почему мы были столь конкурентоспособны вчера, а сегодня так потеряли в скорости.

Фото: Мурад Оруджев/ РИА Новости
Боттас выиграл Гран-при Баку, Квят сошел

Ожидали, что Риккардо может вот так сдать назад?

Даниил Квят: Я удивлен. Не мог поверить в происходящее. Но такое случается. Наверное, он спешил, хотел исправить свою ошибку, но я-то был все еще там.

Вы уже общались с ним?

Даниил Квят: Да, мы поговорили. Надо отдать ему должное, он принес извинения. У нас нет проблем, мы долго были в одной команде, хорошо друг друга знаем. Просто ему нужно было потерпеть: через километр он бы меня обогнал. Он почти это сделал в первом повороте, но я удержался. А потом был третий поворот… Все это очень грустно.

Считаете, он действовал самоуверенно?

Даниил Квят: Понятия не имею. Знаю лишь, что там это не сработало бы. Но такое случается, особенно на трассах, как в Баку. Нам нужно перезарядить батарейки перед Барселоной, и наше время придет.

А ведь вы могли побороться за очки уже здесь…

Даниил Квят: Позже сошел Пьер Гасли. Еще и поэтому было обидно закончить гонку досрочно. Мы могли сражаться за очко, команда сегодня этого заслуживала. Сегодня должен был быть хороший день, но этого не случилось. Надо перевернуть страницу.

В мире экс-СССР Азербайджан Спорт Формула-1
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