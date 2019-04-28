"Локомотив" дожал "Енисей" в концовке

Московский "Локомотив" одержал непростую победу в домашнем матче с "Енисеем" (2:1) в 26-м туре Премьер-лиги. Хозяева выиграли благодаря голу Джефферсона Фарфана на 88-й минуте.

"Локомотив" набрал впечатляющую форму во второй части сезона. С момента возобновления первенства весной команда Юрия Семина ни разу не проиграла. Если не считать обидную ничью на своем поле с "Крыльями Советов" (2:2), москвичи потеряли очки только во встречах с прямыми конкурентами - "Зенитом" (1:1) и ЦСКА (1:1).

Что касается "Енисея", то красноярцев лихорадит. И дело не только в результатах, но и в неприкрытом противостоянии руководства клуба с главным тренером Дмитрием Аленичевым. Вряд ли это идет на пользу команде. Формально у нее еще остаются шансы зацепиться за зону стыковых матчей, но шансов мало.

В стартовой расстановке "Локомотива" удивило присутствие Гжегожа Крыховяка в центре обороны. Как объяснил перед матчем Юрий Семин, он решился на такой шаг из-за кадровых проблем.

"У нас много травм, потому Крыховяк вышел на непривычной для себя позиции, - отметил Семин. - Я очень доволен его игрой".

Матч для "Локомотива" получился не самым простым. Повели москвичи лишь в середине второго тайма, и то благодаря автоголу. К чести "Енисея", гости не собирались сдаваться. Уже на 84-й минуте красноярцы сравняли счет, но все же последнее слово осталось за "железнодорожниками": решающий мяч забил Джефферсон Фарфан.

"Локомотив" выиграл и закрепился на второй строчке. Кроме того, как минимум на пару часов москвичи сократили отставание от "Зенита" до пяти очков. Напомним, что сегодня питерцы примут самарские "Крылья Советов".