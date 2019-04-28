Дорогой мой друг, читатель "Российской газеты", скажите мне честно: Вы себе нравитесь? А жизнь ваша вам по нутру, если честно, или хочется что-то поменять?

Знаю, что ответы разделятся: у кого-то все хорошо, у кого-то - не все, а у кого-то просто все плохо. И вот те, которые под гнетом обстоятельств не сдались и жизнь свою готовы поменять, они думают: как же нам быть? Как же нам стать другими, чтобы другой стала и наша жизнь?

Если такие люди (и весьма часто) приходят ко мне на консультацию, я советую им менять привычки. Словосочетание "менять жизнь" звучит страшно и непонятно, "менять привычки" - куда понятнее. Изменишь привычки - изменишь жизнь, вот ведь какая история получается.

"Сыграй другого, чтобы стать самим собой", - принцип таинственный и занятный

Выпускница Щепкинского училища, ученица Юрия Соломина Екатерина Морозова эту проблему решает по-другому. Хочешь стать другим - стань. Приди в театр - и стань другим.

Вот, например, женщина, которая страдает из-за своей скромности. Она не умеет проявлять себя, не умеет показать себя. Все говорят ей: "Тебе надо по-другому жить, по-другому себя показывать". А как?

Екатерина предлагает: "Сыграйте Катарину в отрывке из "Укрощения строптивой" Шекспира. Другая, неведомая вам женщина, которая живет внутри вас, но не умеет вырваться наружу, - родится и вырвется". Морозова дает возможность человеку не теоретически, а практически, на самом деле, попробовать стать другим, открыть себя нового.

Кстати, история про скромную женщину, которая сыграла Катарину, - подлинная. У этой женщины были проблемы в личной жизни, как она сама считала, из-за стеснительности и неуверенности в себе. Так ли это было на самом деле или нет - можно спорить. Но после занятий в Опен Театре она вышла замуж.

И это не единственный случай. Человек - не важно мужчина ты или женщина, умеющий раскрыть самого себя, сумевший открыть в самом себе качества, о которых он и не подозревал, становится интересней для окружающих.

Немолодая уже дама играла Аркадину в чеховской "Чайке" и, объясняясь в любви к Тригорину, вдруг встала перед ним на колени. Как потом призналась, она впервые в жизни объяснялась в любви к мужчине на коленях. Испытала невероятные чувства, которые вполне можно назвать катарсисом. Такое может пройти бесследно для жизни человека? Нет, разумеется.

Иногда Морозова предлагает просто разыграть импровизацию. Вы - муж и жена, у вас случилась ссора. Играйте. Разыгрывается ситуация, которая в жизни бывала много раз, но по жизни нас куда как часто ведут эмоции, а тут есть возможность проанализировать, понять, более того, возможно, выработать какие-то жизненные ходы и приемы, которые потом пригодятся в жизни. Не теоретически разобраться, а сыграть знакомую, проблемную ситуацию и так, в игре, найти из нее выход.

Опен Театр родился из актерского тренинга, которые проводила Екатерина. Она вдруг поняла: в театре человек, становясь другим, может решать свои психологические проблемы. И прямо во время тренинга попросила любого желающего сыграть психологическую импровизацию. Любой выходи и пробуй, играй. Театр открытый. Опен Театр.

Екатерина Морозова создала Опен Театр и как психологическую лабораторию, и как любительский театр

У Кати есть такая интересная теория, что раньше у человечества была одна общая душа, и тяга жить одной общей душой с другими неискоренима у людей. Потому мы так любим собираться вместе, потому любое зрелище нам приятнее смотреть вместе с другими, и никакие компьютеры не отменяют походы в кино и театр. "На миру и смерть красна", - это все оттуда же.

Многие из нас и проблемы свои психологические рады бы решать с кем-то, но - неудобно, неловко... А тут - пожалуйста. Импровизируй с другими, превращайся в иного человека на глазах у других, смотри на реакцию людей на тебя. Принцип известный во многих психологических тренингах, но здесь к нему прибавляется то, что красиво и банально называется "магия театра". И магия эта, действительно, делает чудеса.

"Сыграй другого, чтобы стать самим собой", - принцип таинственный и занятный. Екатерина Морозова создала Опен Театр и как психологическую лабораторию, и как любительский театр. Надо ли добавлять, что у этого театра нет ничего - ни крыши над головой, ни финансирования? Но есть главное: невероятный энтузиазм. Впрочем, в нашей стране любое стоящее дело всегда начинается не с денег, а с энтузиазма, так уж повелось.

Свой спектакль "Чрезвычайные чувства" они играют в музее Скрябина на Арбате. Отдельное спасибо музею, который их приютил, благодаря чему спектакль жив.

Я видел эту работу, и могу честно сказать: в ней нет ничего от любительщины. Это страстная и, что немаловажно, интересная история, состоящая из отрывков классических пьес, стихотворений замечательного поэта Марины Князевой и импровизаций. Для меня лично, не настаиваю, хороший режиссер - это тот, кто умеет увлечь зрителя и умеет работать с актерами. Екатерина Морозова - хороший режиссер. Менеджеры, бизнесмены, служащие играют в "Чрезвычайных чувствах" так страстно и так по-настоящему, что ты забываешь об их непрофессионализме, потому что не видно этого непрофессионализма вообще.

На сцене музея Скрябина я увидел хороший, живой, подлинный театр. Театр без вранья и без ложного пафоса, что очень важно.

И удивительное дело: с одной стороны, это вполне себе зрительски притягательная история, а с другой - психологическая лаборатория, в которой люди вместе решают свои проблемы.

Спасибо, Екатерина Морозова, за ваши эксперименты.