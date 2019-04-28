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28.04.2019 20:09
Рубрика: В мире

Сшили дело

Марию Бутину отправят на 18 месяцев в тюрьму по политическим мотивам
Текст: Евгений Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(7852)
Принятое американским судом решение по делу россиянки Марии Бутиной в первую очередь поражает цинизмом. Гражданку РФ отправили за решетку на 18 месяцев за то, что она, по ее собственным словам, "в качестве частного лица, не как госслужащего, стремилась к тому, чтобы помочь сблизить страны". Впрочем, после серьезного психологического давления, оказанного на арестованную спецслужбами США, Мария пошла на сделку со следствием. И в итоге призналась в суде, что пыталась втереться в доверие к местным политикам, добиваясь улучшения в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Парадоксальность ситуации заключается в том, что за так называемую помощь Бутиной платили американские организации, в том числе телевидение, заинтересованные в установлении контактов с российскими официальными лицами.

По крайней мере, так утверждает следствие и представители тех структур, которые подтвердили, что на регулярной основе перечисляли деньги Марии за консультационные услуги. Защита Бутиной этих фактов не отрицала, но утверждала, что Бутина, получившая степень магистра в Американском университете по специальности "международные отношения", реализовывала на практике то, чему ее обучали. Причем действовала по собственной инициативе и использовала возникающие шансы, чтобы подзаработать. Но при этом Бутина не занималась лоббизмом, "никогда не работала на правительство РФ и никогда не получала от него денег".

Чем больше читаешь о деле Бутиной, тем устойчивей впечатление, что этого дела могло в принципе не быть

Чем больше читаешь о деле Бутиной, тем устойчивей впечатление, что этого дела могло в принципе не быть, если бы не российско-американский саммит в Хельсинки, вызывавший бешеное негодование противников Трампа. Арест Бутиной и раздутый по этому поводу медийный скандал должен был наглядно продемонстрировать американскому обществу козни так называемых "российских агентов" в то время, когда хозяин Белого дома пытается наладить отношения с Кремлем. В основу обвинений легли оперативные разработки ФБР, зафиксировавшие чрезмерную активность на политическом поприще студентки из России, возможно, не предполагавшей, в каком ключе будут впоследствии истолкованы минюстом США ее шаги по установлению неофициальных контактов с представителями американского истеблишмента.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Владимир Путин назвал приговор Бутиной беспределом

Вызванный обвинениями в адрес Бутиной общественный резонанс заставил президента Владимира Путина прокомментировать ситуацию. По словам главы государства, "он опросил всех руководителей спецслужб, кто она такая?". "Никто о ней вообще ничего не знает, единственное, что о ней кто-то что-то знает - в Совете Федерации, она у кого-то из замов что ли работала, все. Ей за это 15 лет может быть назначено, это вообще что такое?", - возмутился российский лидер. Отреагировал Путин и на вынесенный Бутиной приговор, назвав его "беспределом": США "воткнули" ей 18 месяцев тюрьмы, чтобы ситуация не выглядела совсем нелепой и они могли "спасти лицо".

Даже расследовавший связи Трампа с Россией спецпрокурор Роберт Мюллер отказался брать историю Бутиной в разработку, отлично сознавая шаткость предъявленных обвинений и заказной характер всего дела. За желание в качестве частного лица способствовать контактам России и США, за наличие знакомств, которые позволяли эти контакты устанавливать, и за умение извлекать пользу, в том числе материальную, из знания российской и американской политической кухни, Бутину отправят в тюрьму на 18 месяцев, после чего депортируют. И это несмотря на так называемую сделку со следствием. Как сообщили представители семьи осужденной, Мария не будет подавать апелляцию на судебное решение. Ее адвокат заявил, что рассчитывает на возвращение Бутиной в Россию уже осенью - ей могут сократить срок за примерное поведение.

В мире США Задержание Марии Бутиной в США
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