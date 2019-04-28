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28.04.2019 17:47
Рубрика: Власть

Подпись пожарного

МЧС вернет контроль за строительством на стадии проектов летом 2020 года
Текст: Тимофей Борисов
Законопроект о возвращении пожарных инспекторов МЧС во все стадии строительства объектов с массовым пребыванием людей полностью согласован со всеми заинтересованными ведомствами. Уже в мае он может быть рассмотрен во втором и окончательном чтении депутатами Госдумы. В силу закон может вступить с 1 июля 2020 года. Об этом сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

О том, подпись сотрудников МЧС отсутствовала на акте ввода в строй торгового центра "Зимняя вишня" стало известно почти сразу после пожара. Такого права МЧС лишилось в 2008 году, и резонансная трагедия в Кемерово показала, что это решение было ошибочным. Практически сразу в Госдуме занялись разработкой законопроекта, о возврате МЧС "на строительную площадку". Но за прошедший с пожара год законопроект прошел только первое чтение. Теперь же, кажется, все должно пойти быстрее. Найден консенсус, как орган Госпожнадзора должен взаимодействовать с органом строительного надзора, чтобы не осложнять жизнь застройщику и бизнесу.

Фото: Пресс-служба МЧС/ТАСС
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- Мы не хотели просто для галочки отчитаться перед обществом, что законопроект принят. Мы изначально хотели прописать исполнимые механизмы, чтобы они были понятны всем, и правоприменителям, и собственникам торговых центров. Поэтому рассмотрение и принятие законопроекта заняло столько времени. - сказал Ринат Еникеев.

По его словам, в законе прописаны профилактические рейдовые осмотры объектов, когда инспектор без уведомления сможет пройти по местам общего пользования любого торгово-развлекательного центра и посмотреть соответствуют ли эвакуационные пути требованиям противопожарных нормативов. Во-вторых, должностные лица МЧС России будут принимать непосредственное участие в аттестации экспертов, которые подтверждают правильность составления проектной документации на объекты с массовым пребыванием людей. И третье: в законе впервые будет установлено понятие, что считать объектом с массовым пребыванием людей.

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