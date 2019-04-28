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28.04.2019 16:37
Рубрика: Экономика

Миллер сообщил об интересе Китая к импорту газа из России сверх планов

Текст: Александра Воздвиженская
Магистральный газопровод из России в Китай "Сила Сибири" будет запущен 1 декабря 2019 года, и уже сейчас китайские партнеры "Газпрома" говорят о желании нарастить будущие поставки. Об этом 28 апреля в эфире телеканала "Россия 1" сообщил председатель правления российской компании Алексей Миллер.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Самое главное - это то, что наши китайские партнеры проявляют большой интерес к увеличению объемов поставок сверх тех объемов, которые у нас зафиксированы в контракте", - рассказал Миллер. Экспортная производительность газопровода по плану составит 38 миллиардов кубометров газа в год.

Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа

Накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции сообщил, что потребности Китая в природном газет растут, в связи с чем китайские партнеры попросили рассмотреть возможность увеличения поставок по "Силе Сибири". "Там технологические возможности позволяют, и мы это сделаем", - заверил Путин.

25 апреля на встрече Алексея Миллера с председателем совета директоров CNPC Ваном Илиней также поднимался вопрос поставок газа в Китай. Сообщалось, что строительство трубопровода идет по графику, и на третий квартал этого года запланировано начало заполнения газопровода природным газом.

Договор на куплю-продажу российского газа был заключен между "Газпромом" и CNPC в мае 2014 года, его срок - 30 лет, цена, по которой будут идти поставки, не разглашается.

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