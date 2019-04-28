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На НТВ стартует шоу с Владимиром Зеленским в качестве ведущего

Новости
    28.04.2019, 18:36
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Телеканал НТВ 3 мая запустит в эфир программу с Владимиром Зеленским, новоизбранным президентом Украины, в недавнем прошлом - шоуменом и актёром.

Фото: kinopoisk.ru
Шеннен Доэрти возвращается в "Беверли-Хиллз, 90210"

Отмечается, что передачу, которая называется "Магия", снимали ещё в 2012 году, но она так и не вышла в российский эфир. Понятно, что сейчас - самое подходящее время достать её из архивов.

"Это шоу 2012 года производства ВайТ Медиа. Ранее на российском телевидении не выходило", - приводит ТАСС сообщение представитея телекомпании.

Отмечается, что соведущей Зеленского является Татьяна Лазарева.

"Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах. В эфире НТВ - новое шоу "Магия" и его ведущий - всенародно признанный президент Незалежной Владимир Зеленский!" - говорится в анонсе, размещённом на сайте НТВ.

Владимир Зеленский стал известен благодаря КВН, где играл в командах "Запорожье - Кривой Рог - Транзит" и "95 квартал". На основе последней была создана студия "Квартал-95", создавшей, среди прочего, сериалы "Сваты" и "Слуга народа" (в котором Зеленский сыграл президента Украины Василия Голобородько).

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