На виновников загрязнения нефти в России завели дело

Виновников загрязнения нефти, которая идет на экспорт с территории России в Восточную Европу по трубопроводу "Дружба", привлекут к ответственности в течение недели. На них уже завели дело, хотя конкретные компании не называются. Предварительно лишь известно, что они загрязнили трубопровод намеренно, и юристы допускают, что виновников могут даже заставить компенсировать убытки.

В нефтепровод "Дружба", по данным российского минэнерго, попала партия сырья с повышенным содержанием органических хлоридов. Как только "Транснефть" обнаружила загрязнение, то сразу постаралась локализовать очаг и перенаправила потоки, однако 19 апреля партия с примесями все же дошла до границы с Белоруссией. Нефтью с хлоридами нельзя загружать перерабатывающий завод, иначе может испортиться оборудование, поэтому белорусской стороне, у которой фактически один источник сырья для переработки - российский, - пришлось снизить загрузку заводов и остановить дальнейший экспорт нефти и нефтепродуктов (топливо перенаправили на нужды внутреннего рынка).

Позднее, 24 апреля, экспорт по нефтепроводу "Дружба" приостановила Польша, 25 апреля то же самое сделала Украина. В это время российская сторона после переговоров с белорусскими коллегами увеличила поставку чистой нефти по альтернативным маршрутам, чтобы обеспечить сырьем Мозырский и Новополоцкий нефтеперерабатывающие заводы на территории Белоруссии, сообщало Минэнерго России.

Приостановка экспорта по нефтепроводу "Дружба" заставила понервничать мировые торговые площадки: нефть из-за этого выросла до 75 долларов

В день, когда загрязненная нефть могла дойти до Польши, прошло совещание между "Транснефтью", РЖД и минэнерго о том, как действовать в подобной ситуации. На следующий день уже прошли четырехсторонние переговоры между Россией, Белоруссией, Польшей и Украиной на уровне нефтетранспортных компаний и с участием представителей правительства РФ. На встрече стороны договорились о "реализации специальных технических мероприятий для устранения последствий инцидента". Замминистра энергетики России Павел Сорокин в беседе с журналистами допустил, что поставленную загрязненную нефть будут смешивать с чистой для получения сырья необходимого качества.

Российская нефть без примесей органических хлоридов должна поступить на границу с Белоруссией в понедельник, 29 апреля, а в течение двух недель будет полностью восстановлена стабильная работа нефтепровода "Дружба", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Следовательно, чистая нефть придет на Мозырский завод в начале мая, в этом же месяце будет восстановлена переработка сырья в полном объеме, экспорт нефти и нефтепродуктов, сообщил, в свою очередь, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. Переговоры о поставках качественной нефти из России продолжатся 29-30 апреля, так как очищение потока - дело не одного дня.

В России силовые ведомства уже возбудили уголовное дело на виновных в загрязнении нефти, которая ушла на экспорт. Само загрязнение было умышленным, источник найден, уже идут обыски по делу, сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин. "Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-Терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", - рассказал он.

На разбирательства вокруг качества нефти в экспортном трубопроводе "Дружба" обратил внимание и президент Владимир Путин. В ходе пресс-конференции в Пекине он сообщил, что коротко обсудил случившееся с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Прежде всего, нужно провести расследование на уровне самой "Транснефти" и выявить место, откуда попало, по каким причинам, что попало", - сказал Путин. Он не исключил, что будет проведено и более тщательное расследование "с помощью правоохранительных органов и специальных служб".

После этого на сайте правительства РФ появилось поручение Медведева провести проверку по факту загрязнения нефти, найти виновных, передать данные в Генпрокуратуру и обеспечить неповторение подобных ситуаций. Медведев отвел на это семь суток. Министр энергетики Александр Новак своим приказом уже создал межведомственную комиссию, куда вошло руководство минэнерго, минпромторга, ФАС, Роснедр, Ростехнадзора, Росстандарта и "Транснефти".

Специального состава преступления в Уголовном кодексе РФ по данному случаю нет, поэтому в зависимости от объективной стороны вменяемого деяния и наступившим последствиям могут быть применены по отдельности или в совокупности ст.165, ч.3 ст.215.3, ст.217 УК РФ, говорит партнер юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов. По его мнению, "вопрос в творческом подходе следствия". По оценкам юриста, можно будет привлечь компании к ответственности путем взыскания компенсации, если будут установлены вина и причинно-следственная связь между действиями виновников и наступившими убытками. Пока, однако, о компенсациях на четырехсторонней встрече заявлено не было, так как невозможно оценить, в каком объеме был причинен ущерб. Дмитрий Козак ранее говорил лишь о вероятном пересмотре объемов поставок нефтепродуктов из РФ в Белоруссию.

Приостановка экспорта по нефтепроводу "Дружба" заставила понервничать и мировые торговые площадки. Дело в том, что сейчас в мире формируется дефицит предложения "тяжелой", высоко- и среднесернистой нефти, к которой относится российский экспортный сорт Urals. Перебои с поставками усилили опасения инвесторов насчет дефицита, из-за чего стоимость нефти на мировом рынке подскочила до 75 долларов за баррель Brent. Свою роль в этом сыграло сообщение агентства Reuters со ссылкой на источники, что в порту Усть-Луга также приостановлен экспорт российской нефти. Правда, позднее Минэнерго России опровергло эти данные, после чего нефть подешевела на несколько долларов.