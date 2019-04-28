Новости

На складе "Магнита" под Воронежем ликвидировали открытое горение 11:15
Эксперты рассказали об опасности второго Чернобыля на Украине 11:00
"Зенит" - "Крылья Советов" - онлайн-трансляция матча РПЛ 10:55
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми 10:51
В Краснодаре суд оставил под стражей хирурга-"Франкенштейна" 10:46
Неймар ударил болельщика после финала Кубка Франции 10:36
В Уфе студент за рулем иномарки насмерть сбил пешехода 10:27
В Сургуте от крупного пожара пострадали дома и автомобили 10:20
Новосибирец сделал пасхальное яйцо высотой в миллиметр 09:58
В Приамурье полицейским пришлось стрелять при задержании нарушителя 09:53
В Петербурге по факту крушения катера возбуждено уголовное дело 09:41
СМИ узнали новые сроки возвращения Opel в Россию 09:28
В Британии предупредили о возможных терактах ИГИЛ на мировых курортах 09:24
Полиция штата Теннеси начала розыск подозреваемого в пяти убийствах 08:56
Арктический воздух принесет похолодание в Москву 08:33
Приамурским лесным пожарным помогут спасатели из Хабаровска 08:27
Видео: лестница влетела в лобовое стекло машины 08:20
Роспотребнадзор предостерег от поездок в Нигерию из-за лихорадки Ласса 08:03
Ученые рассказали, как не допустить активности "спящего" рака 07:10
Самолет авиакомпании EasyJet вынужденно приземлился в Манчестере 07:03
Крупный пожар произошел в Воронежской области 06:26
Прогулочный катер перевернулся в Финском заливе 05:59
Четыре человека погибли при падении строительного крана в Сиэтле 05:26
Трамп выразил соболезнования по поводу стрельбы в синагоге 05:16
Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде 04:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
28.04.2019 10:36
Рубрика: Спорт

Неймар ударил болельщика после финала Кубка Франции

Текст: Артур Нанян

В скандальную ситуацию угодил лидер "Пари Сен-Жермен" Неймар. После финала Кубка Франции, в котором его команда неожиданно проиграла "Ренну" в серии пенальти, бразилец ударил фаната.

Поднимаясь после встречи по трибунам, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на мобильный. Игрок закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил мужчину рукой в подбородок. Тот ничем не ответил.

Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

К слову, в послематчевом интервью Неймар раскритиковал некоторых своих одноклубников.

"Мы должны быть больше похожими на мужчин в раздевалке, быть более сплоченными, - считает бразилец. - У нас много молодежи. Им нужно больше слушать, чем говорить. Иногда опытные ребята начинают им что-то рассказывать, а они возражают. То же самое происходит, когда тренер хочет что-то донести до нас. С таким отношением команда не добьется успеха".

Добавим, что "ПСЖ" вел по ходу встречи 2:0. Но "Ренн" отыгрался, а в серии пенальти и вовсе победил парижан - 6:5, впервые за 48 лет завоевав Кубок страны.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Крупный пожар произошел в Воронежской области
Прогулочный катер перевернулся в Финском заливе
Стали известны подробности стрельбы в американской синагоге
Байден опередил Трампа в опросе избирателей
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми