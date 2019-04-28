Неймар ударил болельщика после финала Кубка Франции

В скандальную ситуацию угодил лидер "Пари Сен-Жермен" Неймар. После финала Кубка Франции, в котором его команда неожиданно проиграла "Ренну" в серии пенальти, бразилец ударил фаната.

Поднимаясь после встречи по трибунам, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на мобильный. Игрок закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил мужчину рукой в подбородок. Тот ничем не ответил.

К слову, в послематчевом интервью Неймар раскритиковал некоторых своих одноклубников.

"Мы должны быть больше похожими на мужчин в раздевалке, быть более сплоченными, - считает бразилец. - У нас много молодежи. Им нужно больше слушать, чем говорить. Иногда опытные ребята начинают им что-то рассказывать, а они возражают. То же самое происходит, когда тренер хочет что-то донести до нас. С таким отношением команда не добьется успеха".

Добавим, что "ПСЖ" вел по ходу встречи 2:0. Но "Ренн" отыгрался, а в серии пенальти и вовсе победил парижан - 6:5, впервые за 48 лет завоевав Кубок страны.