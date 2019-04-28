Баскетболисты ЦСКА восьмой раз подряд пробились в "Финал четырех" Евролиги. Армейцы в серии плей-офф до трех побед одолели испанскую "Басконию" из Витории - 3-1. Два последних матча команда выиграла на выезде.

Нандо Де Коло из ЦСКА признан MVP четвертых матчей раунда плей-офф. Фото: РИА Новости

Счет четвертой встречи - 92:83. Эти цифры не передают драматизм творившегося на той самой площадке, где и пройдет "Финал четырех". ЦСКА приехал в Страну басков, сенсационно проиграв домашний матч стадии плей-офф - такого с "красно-синими" не случалось давно. И в Витории они встретили ровно то, что ожидали - высококлассного оппонента и переполненный, громкий и неумолкающий зал. Люди здесь действительно любят баскетбол и свою "Басконию", при этом отлично разбираются во всех нюансах игры. Именно страсть местных жителей стала одной из главных причин, почему небольшому городу доверили проводить "Финал четырех".

Невероятная поддержка помогла "Басконии" долгое время лидировать, и по ходу третьей четверти их преимущество достигло критической отметки в 12 очков. Но армейцы смогли наладить железобетонную защиту - в заключительной четверти "Баскония" почти восемь минут не могла поразить кольцо. И в итоге проиграла, завершив сезон Евролиги под аплодисменты зала - болельщики оценили волю к победе со стороны команды.

Главным снайпером вновь стал Нандо Де Коло, набравший на этот раз 27 очков. За два матча получилось 55 - у Евролиги не было иных вариантов, как признать француза самым ценным игроком раунда. Я же решил пообщаться с другим героем вечера. Никита Курбанов вышел в стартовом составе, провел на площадке больше 30 минут и проделал огромный объем работы в обороне. При этом он набрал 15 очков, сделав три очень важных дальних попадания.

За счет чего переломили игру?

Никита Курбанов: Ни один из нас не сомневался в успехе. Мы понимали, что соперника реально догнать. Та подвижная защита, которую мы выбрали на вторую половину, очень скоро принесла свои плоды. Получилось выиграть за счет характера, желания. Мы не хотели упускать такую возможность.

Себя как оцените? 15 очков - солидный показатель.

Никита Курбанов: Я провел хороший матч. Но всех этих очков не было бы без помощи моих товарищей. Он делились мячом, создавали мне более-менее открытые броски. Мне оставалось только использовать моменты и забивать. В таких матчах тяжело выделить кого-то одного. Нандо молодец, забил 27 очков. Индивидуально многие хорошо сыграли, но сегодня вся команда давала энергию.

Какими словами описать результат? Взяли свое?

Никита Курбанов: Пока что результата нет. Да, мы вышли в "Финал четырех", проделали хорошую работу. Но ставить какую-то отметку и оценивать не хотелось бы. У нас впереди самые важные игры сезона.

В "Финале четырех" вас ждет "Реал", который вы дважды в этом сезоне уже обыграли...

Никита Курбанов: Это ни о чем не говорит. Все знают, что "Финал четырех" непредсказуем и своеобразен. Мы достигли определенной точки, от которой можно оттолкнуться и идти дальше. С тем позитивным настроением, которое сейчас команде.

Атмосфера в раздевалке ЦСКА действительно отличная. После матча игроки бурно радовались победе, главный тренер Димитрис Итудис премировал их тремя днями отдыха. Избавив себя от необходимости играть 1 мая пятый матч серии, баскетболисты такой подарок заслужили. Тренер просто сиял. Сначала он невероятно долго общался с испанскими коллегами на пресс-конференции. После чего ответил и на расспросы "РГ" об ощущениях.

- Я счастлив. Но очень прошу вас написать в газете вот о чем. Все привыкли, что ЦСКА - фаворит, что ЦСКА всегда играет в "Финале четырех". Но, черт возьми, это ведь непросто! Мы обыграли великолепную команду, в чьем городе пройдет "Финал четырех", - сказал Итудис. - И я очень горд тем, какой мы совершили камбэк, уступая 12 очков, какие уроки извлекли из поражения в Москве. Мы никогда не сдавались, и я от всего сердца хочу поздравить своих игроков. Вернемся в Виторию, чтобы сыграть еще два хороших матча.

В первом матче "Финала четырех" ЦСКА ждет встреча с действующим обладателем трофея мадридским "Реалом". Игра состоится в Витории 17 мая. Во втором полуфинале "Фенербахче" сразится с победителем пары "Анадолу Эфес" - "Барселона".