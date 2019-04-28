Примерно три миллиона должников не смогут улететь за границу в наступающие майские праздники. По распоряжению судебных приставов для них включен красный свет на границе.

Огромные списки невыездных - давно не новость. В них попадают граждане, затянувшие с оплатой. Поэтому всем, кто мечтает увидеть мир, желательно тщательно следить за своей кредитной историей.

Вот свежие данные: в первом квартале этого года приставы ограничили выезд за рубеж для 4,4 миллиона человек. Правда, многие из них уже успели решить свои финансовые проблемы и были вычеркнуты из списка невыездных. Так что к началу мая в листе ожидания и невыезда числятся три миллиона граждан.

Впрочем, цифры меняются практически в режиме онлайн. Кто-то расплачивается и расправляет крылья, а перед кем-то, наоборот, двери закрываются.

Судебные приставы называют меру эффективной. Ленты новостей полны историй, как ограничение в праве выезда заставляло сразу же должников приносить в кассу крупные суммы. Вот свежая история: в Северной Осетии некий отец-алиментщик около года не платил двум своим детям. На все напоминания только разводил руками: мол, работы нет, денег нет. Как злостного алиментщика, мужчину наказали в административном порядке: суд назначил ему 20 часов обязательных работ. Также у гражданина были заблокированы водительские права. Включили его и в списки невыездных. Сработала последняя мера. Как рассказывают приставы, вскоре мужчина пришел на прием и заплатил 189 тысяч рублей. Долг был полностью погашен.

По закону в списки невыездных могут включить при долге от 30 тысяч рублей, а по алиментам - от 10 тысяч рублей. После того как человек расплатится, ограничение снимается в течение суток

"Оказалось, что должник собирался выехать за пределы Российской Федерации, но ограничение в праве выезда нарушило его планы", - рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

Кстати, управление Федеральной службы судебных приставов по Москве открыло специальный кабинет, куда может прийти любой житель столицы и проверить себя по списку невыездных. Проверить себя на долги можно и в режиме онлайн: в банке данных исполнительных производств на сайте ФССП России. Но там будет только информация о сумме долга и контакты пристава, который ведет дело. Сведений, закрыт ли выезд за границу, в открытом доступе нет, справки надо будет наводить отдельно.

"Само по себе наличие долга и возбуждение исполнительного производства не должны становиться сюрпризом для гражданина, - говорит адвокат Виктория Данильченко. - Человек в обязательном порядке должен быть уведомлен. Но система уведомлений не всегда срабатывает. Общество сегодня мобильно, не всегда у государственных инстанций есть актуальные адреса человека. Поэтому повестки фактически не доходят до адресата. В этих условиях есть смысл самостоятельно отслеживать себя в списках должников. Разумная предусмотрительность, в том числе подразумевающая заблаговременное наведение справок, еще никому не вредила".