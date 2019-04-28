Новости

На Урал обрушились гололед и метели 20:12
На автошоу в Орле ВАЗ врезался в зрителей 19:36
Дочь Джонни Деппа сыграет в "Повелителе мух" в космосе" 19:31
В Башкирии ветер снес часть кровли сельской больницы 19:19
О "немцах", "японцах" и "перекупах". Мифы и заблуждения о подержанных авто 19:16
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон 19:07
Застрявшие в Гуанчжоу россияне отправились в Москву 18:58
На набережной Петербурга взорвался немецкий снаряд 18:50
В Екатеринбурге съели самый большой в мире пасхальный кулич 18:48
В Мурманской области спасли терпящих бедствие рыбаков 18:42
На НТВ стартует шоу с Владимиром Зеленским в качестве ведущего 18:36
Обидчик Квята на Гран-при Азербайджана оштрафован 18:23
Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии 18:21
В Казани машина сбила женщину, перебегавшую магистраль с коляской 18:06
Актрису Ирину Цывину похоронили под другой фамилией 18:05
Тренер "Лидса" заставил свою команду пропустить после спорного гола 18:01
Под Владимиром при пожаре погиб школьник 17:51
СМИ сообщили о росте цен на аренду квартир в России 17:42
Видео: российские военные научились ловить беспилотники сетями 17:33
В Бахчисарае усыновленных кошкой бельчат оставят в зооуголке 17:28
В Москве мужчина устроил стрельбу в кафе 17:21
В Кисловодске полицейский спас семью из горящей квартиры 17:11
У 39-летней актрисы Кристины Кузьминой диагностирован рак 17:10
Явка на выборах в Испании превысила 40 процентов 17:07
Учения НАТО "Весенний шторм" стартуют в Эстонии 29 апреля 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
28.04.2019 19:45
Рубрика: Власть

Бескрылые

В списках невыездных значатся около 3 миллионов должников
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(7852)
Примерно три миллиона должников не смогут улететь за границу в наступающие майские праздники. По распоряжению судебных приставов для них включен красный свет на границе.

Огромные списки невыездных - давно не новость. В них попадают граждане, затянувшие с оплатой. Поэтому всем, кто мечтает увидеть мир, желательно тщательно следить за своей кредитной историей.

Вот свежие данные: в первом квартале этого года приставы ограничили выезд за рубеж для 4,4 миллиона человек. Правда, многие из них уже успели решить свои финансовые проблемы и были вычеркнуты из списка невыездных. Так что к началу мая в листе ожидания и невыезда числятся три миллиона граждан.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Под Калининградом должник сменил фамилию, чтобы не платить за свет

Впрочем, цифры меняются практически в режиме онлайн. Кто-то расплачивается и расправляет крылья, а перед кем-то, наоборот, двери закрываются.

Судебные приставы называют меру эффективной. Ленты новостей полны историй, как ограничение в праве выезда заставляло сразу же должников приносить в кассу крупные суммы. Вот свежая история: в Северной Осетии некий отец-алиментщик около года не платил двум своим детям. На все напоминания только разводил руками: мол, работы нет, денег нет. Как злостного алиментщика, мужчину наказали в административном порядке: суд назначил ему 20 часов обязательных работ. Также у гражданина были заблокированы водительские права. Включили его и в списки невыездных. Сработала последняя мера. Как рассказывают приставы, вскоре мужчина пришел на прием и заплатил 189 тысяч рублей. Долг был полностью погашен.

По закону в списки невыездных могут включить при долге от 30 тысяч рублей, а по алиментам - от 10 тысяч рублей. После того как человек расплатится, ограничение снимается в течение суток

"Оказалось, что должник собирался выехать за пределы Российской Федерации, но ограничение в праве выезда нарушило его планы", - рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

Фото: istockphoto.com
Во сколько обойдется в регионах посуточная аренда квартир в майские праздники

Кстати, управление Федеральной службы судебных приставов по Москве открыло специальный кабинет, куда может прийти любой житель столицы и проверить себя по списку невыездных. Проверить себя на долги можно и в режиме онлайн: в банке данных исполнительных производств на сайте ФССП России. Но там будет только информация о сумме долга и контакты пристава, который ведет дело. Сведений, закрыт ли выезд за границу, в открытом доступе нет, справки надо будет наводить отдельно.

"Само по себе наличие долга и возбуждение исполнительного производства не должны становиться сюрпризом для гражданина, - говорит адвокат Виктория Данильченко. - Человек в обязательном порядке должен быть уведомлен. Но система уведомлений не всегда срабатывает. Общество сегодня мобильно, не всегда у государственных инстанций есть актуальные адреса человека. Поэтому повестки фактически не доходят до адресата. В этих условиях есть смысл самостоятельно отслеживать себя в списках должников. Разумная предусмотрительность, в том числе подразумевающая заблаговременное наведение справок, еще никому не вредила".

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Минюст ФССП Долги и коллекторы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

National Interest: США могут заключить временное соглашение с Россией
Названа причина крушения катера в Финском заливе
Крупный пожар произошел в Воронежской области
Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми