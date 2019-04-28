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28.04.2019 10:27
Рубрика: Спорт

Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Текст: Артур Нанян
Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин блеснул в матче серии второго раунда плей-офф НХЛ против "Бостона" (3:2). Он набрал три (2+1) очка и стал первой звездой дня в лиге.
Фото: AP Photo/Chris O'Meara Фото: AP Photo/Chris O'Meara
Фото: AP Photo/Chris O'Meara

Вторым в этом списке стал одноклубник Панарина канадец Мэтт Дюшейн, который забросил победную шайбу своей команды в овертайме. Ну а третьей звездой был признан Роопе Хинтц из "Далласа". Финн отметился двумя голами и результативной передачей во встрече с "Сент-Луисом" (4:2).

Фото: AP Photo/Jeff Roberson
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К слову, Панарин установил рекорд "Коламбуса" по результативной серии в плей-офф. Он набирает очки в шести матчах подряд. В этих играх россиянин набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности "+3".

Добавим, что счет в серии между "Коламбусом" и "Бостоном" стал 1:1. Следующая встреча этих команд пройдет в ночь со вторника на среду по московскому времени 1 мая.

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