Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин блеснул в матче серии второго раунда плей-офф НХЛ против "Бостона" (3:2). Он набрал три (2+1) очка и стал первой звездой дня в лиге.

Вторым в этом списке стал одноклубник Панарина канадец Мэтт Дюшейн, который забросил победную шайбу своей команды в овертайме. Ну а третьей звездой был признан Роопе Хинтц из "Далласа". Финн отметился двумя голами и результативной передачей во встрече с "Сент-Луисом" (4:2).

К слову, Панарин установил рекорд "Коламбуса" по результативной серии в плей-офф. Он набирает очки в шести матчах подряд. В этих играх россиянин набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности "+3".

Добавим, что счет в серии между "Коламбусом" и "Бостоном" стал 1:1. Следующая встреча этих команд пройдет в ночь со вторника на среду по московскому времени 1 мая.