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28.04.2019 18:58
Рубрика: Спорт

Форвард со звездой

Панарин блеснул в матче Кубка Стэнли
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(7852)
Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте назвала трех лучших спортсменов прошедшего игрового дня.
Артемий Панарин установил рекорд "Коламбуса" по результативной серии в плей-офф. Фото: AP Артемий Панарин установил рекорд "Коламбуса" по результативной серии в плей-офф. Фото: AP
Артемий Панарин установил рекорд "Коламбуса" по результативной серии в плей-офф. Фото: AP

Первой звездой стал нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин. Он забросил две шайбы и отметился результативной передачей во втором матче второго раунда Кубка Стэнли с "Бостоном" (3:2). Счет в серии - 1:1.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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К слову, Панарин установил рекорд "Коламбуса" по результативной серии в плей-офф. Он набирает очки в шести матчах подряд. В этих играх россиянин набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности "+3".

В матче с "Бостоном" блеснул не только Панарин, но и голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский. Он стал второй звездой встречи, отразив 39 бросков. Особенно запомнился его сейв, когда он эффектным образом не позволил отличиться Патрису Бержерону.

- Когда Бобровский спас нас после броска Бержерона, я посмотрел на нашего капитана Ника Фолиньо и сказал, что в мире не так много вратарей, способных на такие сейвы. Этот эпизод мог решить исход встречи не в нашу пользу, - отметил форвард "Коламбуса" Мэтт Дюшейн.

Второй звездой дня стал как раз Дюшейн, забросивший победную шайбу своей команды в овертайме, а третьей - Роопе Хинтц из "Далласа", набравший три (2+1) очка в игре с "Сент-Луисом" (4:2).

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