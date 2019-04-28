Патрушев предупредил лаосских коллег о наемниках с Ближнего Востока

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел во Вьентьяне российско-лаосские консультации по безопасности.

"Дорогой Николай Платонович, поздравляем вас с первым визитом в нашу страну и просим прощения за 40-градусную жару, надеюсь, что благодаря нашему теплому приему вы ее не заметите", - обратился на русском языке к секретарю российского Совбеза премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит.

После переговоров накануне в Сеуле, где шел дождь и было всего 14 градусов тепла, погодный контраст со столицей Лаоса Вьентьяном был действительно разительный. Впрочем, прием руководства Народной демократической республики, оказался не просто теплым, а на высшем уровне. Руководителя российской делегации встречали не только девушки в национальных костюмах с цветами, но и почетный караул Республики. Патрушев встретился со всем руководством страны, за исключением президента, который улетел в Китай на форум "Один пояс, один путь", и министра обороны, который принимал участие в международной конференции по безопасности в Москве. Причем практически все высшее руководство Лаоса довольно неплохо говорит по-русски, который они выучили еще во время учебы в Советском Союзе.

На встрече с премьер-министром страны Тхонглуном Сисулитом секретарь российского Совбеза передал привет и наилучшие пожелания от Владимира Путина, который "с теплотой вспоминает их предыдущие встречи". По словам Патрушева, Россия дорожит дружбой с Лаосом - давним и надежным партнером нашей страны в Юго-Восточной Азии. Кроме того, он отметил, что Москва выступает за право каждого государства на выбор своего пути развития и поддерживает действия руководства Лаоса по пресечению иностранного вмешательства во внутренние дела и недопущению цветных революций.

В свою очередь, Тхонглун Сисулит попросил передать Владимиру Путину, что его очень ждут в ЛНДР в любое удобное для него время. В Лаосе считают, что возможный визит главы российского государства станет историческим моментом в дружественных отношениях наших стран. Надо отметить, что за последние три года сотрудничество между Москвой и Вьетьяном вышло на качественно новый уровень, особенно в сфере безопасности, военного и военно-технического сотрудничества. На консультациях с министром общественной безопасности Лаоса Вилаем Лакхамфонгом Николай Патрушев заявил о серьезности намерений террористов из запрещенной в России ИГИЛ дестабилизировать обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его данным, в Юго-Восточную Азию уже вернулось около 800 наемников, которые воевали на стороне ИГИЛ на Ближнем Востоке, и их число может еще увеличиться. В связи с этим Николай Патрушев призвал лаосских партнеров подключиться к открытому сегменту Международного антитеррористического банка данных ФСБ России, к которому уже подключены 42 спецслужбы из 35 стран.

Что касается военного сотрудничества, то, как рассказал обозревателю "РГ" главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, есть договоренность о том, что к концу этого года в Лаосе впервые пройдут совместные учения танковых подразделений двух стран. Он напомнил, что Лаос в начале января передал России 30 полностью исправных исторических "тридцать четверок" - танков Т-34-85. В свою очередь, на параде во Вьентьяне в конце января впервые прошли первые модернизированные российские танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М, поставленные из России армии Лаоса.

Кроме того, Салюков напомнил, что в марте закончил свою многомесячную работу отряд Международного противоминного центра ВС РФ. Российские саперы разминировали 103 гектара территории и обезвредили 344 взрывоопасных предмета - в основном неразорвавшиеся элементы кассетных авиационных бомб. В Лаосе до сих пор отзывается "эхо необъявленной войны" от американских ковровых бомбардировок народной Республики во время Вьетнамской войны. Кроме того, российские саперы обучили 19 лаосских специалистов, которые получили сертификаты и могут сами заниматься разминированием.

Сейчас рассматривается вопрос о продолжении обучения саперов. Кроме того, в вузах Минобороны РФ обучается 380 военных из Лаоса, в будущем году планируется принять еще около 350 человек.