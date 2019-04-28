Пэн Лиюань пригласила супруг зарубежных лидеров посмотреть китайскую оперу

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" , 27 апреля в Пекине супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань пригласила супруг зарубежных руководителей, принимающихся участие во 2-м Форуме на высоком уровне по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути", послушать китайскую оперу Куньцюй.

В апреле Пекин особенно красив. В живописной резиденции "Дяоюйтай" Пэн Лиюань вместе с гостями совершили небольшую прогулку, а затем послушали древнюю китайскую оперу Куньцюй. Госпожа Пэн познакомила зарубежных гостей с историей оперы, рассказала об основном сюжете Куньцюй и особенностях ее исполнения.

Затем артисты исполнили фрагменты знаменитого произведения. Замечательное выступление вызвало высокую оценку и горячие аплодисменты иностранных гостей. По окончании представления артисты и зрители сделали совместное фото.

По итогам встречи Пэн Лиюань отметила, что каждая из стран-участниц инициативы "Один пояс и один путь", имеет уникальную культуру, и Китай готов укреплять обмены между разными цивилизациями.