Пэн Лиюань пригласила супруг зарубежных лидеров посмотреть китайскую оперу

Новости

В Бахчисарае усыновленных кошкой бельчат оставят в зооуголке 17:28
В Москве мужчина устроил стрельбу в кафе 17:21
В Кисловодске полицейский спас семью из горящей квартиры 17:11
У 39-летней актрисы Кристины Кузьминой диагностирован рак 17:10
Явка на выборах в Испании превысила 40 процентов 17:07
Учения НАТО "Весенний шторм" стартуют в Эстонии 29 апреля 17:05
Житель Петербурга лишился руки при взрыве на Октябрьской набережной 17:02
У берегов Мексики участились случаи нападения пиратов 16:52
В Самарской области из-за удара молнии загорелся дом 16:48
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек 16:45
Путин и Си Цзиньпин признали неприемлемым попытки смены власти в Венесуэле 16:40
Россияне назвали самые полезные опции в автомобиле 16:40
На набережной Петербурга прогремел взрыв 16:31
Песков объяснил, почему Китай проявляет осторожность в отношениях с РФ 16:20
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып 16:15
Песков рассказал о разнице в отношениях США и России к КНДР 16:14
В Ростовской области застрелили водителя большегруза 15:53
Шеннен Доэрти возвращается в "Беверли-Хиллз, 90210" 15:12
Вышел трейлер комедийного детектива с Энистон и Сэндлером 15:04
Россияне застряли в аэропорту Гуанчжоу 15:03
Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг дочери Алсу 14:53
На Северном флоте зажгли свечи от лампады с огнем из Иерусалима 14:40
Иран допустил возможность выхода из ДНЯО 14:37
Летний сезон в парках Москвы откроют 1 мая 14:34
Появились подробности о состоянии попавшей в ДТП певицы МакSим 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
28.04.2019 16:48
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Пэн Лиюань пригласила супруг зарубежных лидеров посмотреть китайскую оперу

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", 27 апреля в Пекине супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань пригласила супруг зарубежных руководителей, принимающихся участие во 2-м Форуме на высоком уровне по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути", послушать китайскую оперу Куньцюй.

Фото: sinorusfocus.com Фото: sinorusfocus.com
Фото: sinorusfocus.com

В апреле Пекин особенно красив. В живописной резиденции "Дяоюйтай" Пэн Лиюань вместе с гостями совершили небольшую прогулку, а затем послушали древнюю китайскую оперу Куньцюй. Госпожа Пэн познакомила зарубежных гостей с историей оперы, рассказала об основном сюжете Куньцюй и особенностях ее исполнения.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Си Цзиньпин - о реализации инициативы "Один пояс и один путь"

Затем артисты исполнили фрагменты знаменитого произведения. Замечательное выступление вызвало высокую оценку и горячие аплодисменты иностранных гостей. По окончании представления артисты и зрители сделали совместное фото.

По итогам встречи Пэн Лиюань отметила, что каждая из стран-участниц инициативы "Один пояс и один путь", имеет уникальную культуру, и Китай готов укреплять обмены между разными цивилизациями.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

National Interest: США могут заключить временное соглашение с Россией
Названа причина крушения катера в Финском заливе
Крупный пожар произошел в Воронежской области
Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми