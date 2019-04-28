Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу "Голос. Дети"

Финал был задуман грандиозный. В прямом эфире зрители, голосуя по телефону, онлайн или с помощью SMS, выбирали победителя 6-го сезона. После голосования были объявлены такие цифры: за Микеллу Абрамову высказалось 56,5 процентов аудитории, за Максима Ержана - 27,9%, за Валерия Кузакова - 15,6%.

Победитель, как поется в известной песне группы ABBA Winner Takes It All, получал все: миллион рублей, контракт на запись в студии, славу. В этот момент не все обратили внимание, что большая часть аудитории выглядела слегка удивленной, а наставница победительницы Светлана Лобода не радовалась столь бурно, как обычно делают выигравшие педагоги на проектах "Голос".

Социальные сети буквально закипели от гнева, предполагая, что имела место накрутка голосов телезрителей и в объективности результатов стоит сильно засомневаться.

Масла в огонь добавил тот факт, что Микелла Абрамова - дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, а успеха ей желали Филипп Киркоров и Ольга Бузова. В соцсетях появлялись посты о том, что детей богатых людей вообще не нужно допускать до участия в конкурсах.

В этом предложении, впрочем, стоит усомниться - Микелла честно прошла слепые прослушивания и старалась на всех этапах соревнования. Хотя преимущество, тем более двукратное над другими финалистами, может показаться несколько избыточным. Впрочем, у Алсу много фан-клубов, да и к мнению Киркорова или Бузовой их фанаты могли прислушаться... Но вопросы по финалу "Голоса. Дети" оставались. Впервые за все шесть сезонов.

Почти сразу же, прислушавшись к мнению телезрителей, Первый канал начал проверку результатов голосования на предмет возможной накрутки голосов. В дело вмешался его генеральный директор Константин Эрнст, выступивший со специальным обращением (прислано в "Российскую газету"):

"За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в "Голосе" системе подсчета голосов. Активность звонков и SMS в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда.

Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам - это нам предстоит выяснить. Публикация итогового протокола - самый первый шаг, за которым последуют другие. Именно эти результаты мы получили 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу "Голос. Дети". Количество поданных голосов - единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя и использовался нами в течение шести лет. Воздействовать на результаты мы не имеем права.

Первый канал будет информировать о результатах начатой проверки. Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей. Для нас все участники одинаково дороги. Мы любим, ценим и гордимся каждым, кто поднимался на сцену "Голоса" на любом этапе проекта. И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем", - сообщил Константин Львович.

Протокол голосования финала опубликован на сайте Первого канала - его может посмотреть любой желающий. О результатах расследования станет известно до 3 мая. Если и в самом деле имела место накрутка голосов телезрителей, то итоги финала должны быть аннулированы. Об этом сообщил ведущий программы Дмитрий Нагиев.

Прямая речь

Максим Галкин, артист:

- Я в шоке от результата. Считаю, что достойным победителем были бы Ержан Максим, либо Анастасия Иванова, либо Нино Чеснер. Это дети с фантастическими природными голосами. В первый раз в таком настроении завершаю просмотр "Голоса"...