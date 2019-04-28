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28.04.2019 19:50
Рубрика: Культура

На слух и счет

Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу "Голос. Дети"
Текст: Александр Алексеев, Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(7852)
Финал был задуман грандиозный. В прямом эфире зрители, голосуя по телефону, онлайн или с помощью SMS, выбирали победителя 6-го сезона. После голосования были объявлены такие цифры: за Микеллу Абрамову высказалось 56,5 процентов аудитории, за Максима Ержана - 27,9%, за Валерия Кузакова - 15,6%.
Масла в огонь добавил тот факт, что Микелла Абрамова - дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. Фото: Instagram/ alsou_a Масла в огонь добавил тот факт, что Микелла Абрамова - дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. Фото: Instagram/ alsou_a
Масла в огонь добавил тот факт, что Микелла Абрамова - дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. Фото: Instagram/ alsou_a

Победитель, как поется в известной песне группы ABBA Winner Takes It All, получал все: миллион рублей, контракт на запись в студии, славу. В этот момент не все обратили внимание, что большая часть аудитории выглядела слегка удивленной, а наставница победительницы Светлана Лобода не радовалась столь бурно, как обычно делают выигравшие педагоги на проектах "Голос".

Социальные сети буквально закипели от гнева, предполагая, что имела место накрутка голосов телезрителей и в объективности результатов стоит сильно засомневаться.

Масла в огонь добавил тот факт, что Микелла Абрамова - дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, а успеха ей желали Филипп Киркоров и Ольга Бузова. В соцсетях появлялись посты о том, что детей богатых людей вообще не нужно допускать до участия в конкурсах.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми

В этом предложении, впрочем, стоит усомниться - Микелла честно прошла слепые прослушивания и старалась на всех этапах соревнования. Хотя преимущество, тем более двукратное над другими финалистами, может показаться несколько избыточным. Впрочем, у Алсу много фан-клубов, да и к мнению Киркорова или Бузовой их фанаты могли прислушаться... Но вопросы по финалу "Голоса. Дети" оставались. Впервые за все шесть сезонов.

Почти сразу же, прислушавшись к мнению телезрителей, Первый канал начал проверку результатов голосования на предмет возможной накрутки голосов. В дело вмешался его генеральный директор Константин Эрнст, выступивший со специальным обращением (прислано в "Российскую газету"):

"За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в "Голосе" системе подсчета голосов. Активность звонков и SMS в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда.

Фото: Первый канал
Благодаря чему в шоу "Голос. Дети" победила дочка Алсу

Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам - это нам предстоит выяснить. Публикация итогового протокола - самый первый шаг, за которым последуют другие. Именно эти результаты мы получили 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу "Голос. Дети". Количество поданных голосов - единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя и использовался нами в течение шести лет. Воздействовать на результаты мы не имеем права.

Первый канал будет информировать о результатах начатой проверки. Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей. Для нас все участники одинаково дороги. Мы любим, ценим и гордимся каждым, кто поднимался на сцену "Голоса" на любом этапе проекта. И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем", - сообщил Константин Львович.

Протокол голосования финала опубликован на сайте Первого канала - его может посмотреть любой желающий. О результатах расследования станет известно до 3 мая. Если и в самом деле имела место накрутка голосов телезрителей, то итоги финала должны быть аннулированы. Об этом сообщил ведущий программы Дмитрий Нагиев.

Прямая речь

Максим Галкин, артист:

- Я в шоке от результата. Считаю, что достойным победителем были бы Ержан Максим, либо Анастасия Иванова, либо Нино Чеснер. Это дети с фантастическими природными голосами. В первый раз в таком настроении завершаю просмотр "Голоса"...

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