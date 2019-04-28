Песков рассказал о разнице в отношениях США и России к КНДР

США занимаются не своим регионом, когда вмешиваются в дела Северной Кореи. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" результаты переговоров Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Когда мы занимаемся Северной Кореей - мы занимаемся своим регионом, а когда американцы занимаются Северной Кореей - они занимаются нашим регионом", - сказал официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что Северная Корея для России - приграничная страна, "у нас общая граница".

Напомним, российско-северокорейские переговоры прошли во Владивостоке 25 апреля.