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28.04.2019 16:14
Рубрика: Власть

Песков рассказал о разнице в отношениях США и России к КНДР

Текст: Айсель Герейханова

США занимаются не своим регионом, когда вмешиваются в дела Северной Кореи. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" результаты переговоров Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Когда мы занимаемся Северной Кореей - мы занимаемся своим регионом, а когда американцы занимаются Северной Кореей - они занимаются нашим регионом", - сказал официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что Северная Корея для России - приграничная страна, "у нас общая граница".

Напомним, российско-северокорейские переговоры прошли во Владивостоке 25 апреля.

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