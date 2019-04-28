Почему "Игра престолов" стала самым популярным телесериалом в истории?

Апрельский 2019 года старт финального сезона "Игры престолов" сделал фэнтези-сериал самым "смотримым" в мире. И породил общественную дискуссию: что такое "Игра престолов" - явление поп-культуры или зашифрованное философское послание? Совет экспертов "РГ" расшифровывает свое видение перекодирования личности.

Многие высоколобые зрители - философы и культурологи - признаются, что им не стыдно смотреть это "мыло". Как в свое время "Семнадцать мгновений весны" или "Бриллиантовую руку".

И дело не в формальных слагаемых успеха. Большой бюджет ( бюджет половины сезонов "Игры" составил 320 миллионов долларов), сильный литературный первоисточник - цикл мистических романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина, харизматичная игра актеров и единая с киноповествованием музыка Рамина Джавади, уже разобранная на саундтреки и заставки радио, ТВ и театром.

Эту бесконечность можно сравнить с цивилизационной спиралью. Все идет к жизни без добра и зла

- Дело в 25-м кадре, - считает научный сотрудник Института философии РАН Николай Афанасов. - Именно за кадром, как послевкусие, остается важный посыл - в фильме нет положительных и отрицательных героев, а потому добро побеждает зло, но потом само эволюционирует в зло, и его побеждает следующее добро, которое снова эволюционирует. Зритель уже догадывается, во что и до какой бесконечности. Я бы эту бесконечность сравнил с цивилизационной спиралью.

Однако надо признать, что зритель разный. Тот, что следует за интригой, удовлетворяется тремя сюжетными линиями. Они простые - кто сядет на Железный трон, вернет ли престол свергнутая принцесса и спасет ли мир древнее братство. И тут фэнтези, стилизованное под Средневековье, наделяет драконов и мертвецов высоким интеллектом, умершими языками-шифрами и азартом к кровавым баням с расчлененкой и эротикой, за что "Игру престолов" уже называют "самым дорогим порно в истории". А зритель, который сквозь киномясорубку ищет содержание, легко находит аналогии с президентскими выборами в США или на Украине. Или видит причины поправения, а потом полевения интеллектуалов Европы.

- И тогда загадочный мир становится похожим на наш, хотя он до мелочей воспроизводит реальность античного плутовского романа, "Золотого осла" Апулея, - говорит эксперт Синодального отдела по делам молодежи Московского Патриархата иеромонах Димитрий (Першин). - Вся эта черная и белая магия, безудержные властолюбие и сластолюбие, страх мертвецов, культы драконов - это все проявление инстинктов цинизма и защиты от идеалов. Такими были способы выживания в Риме эпохи распада и рождения новой христианской этики.

Культуролог Андрея Вульф согласен со священником, и по его мнению, "Игра престолов" как социокультурное явление сравнима с "Битлз". Их музыка была явлением массовой культуры, а потом стала формировать серьезные ожидания - свободы и мира без войн.

По мнению Андрея Вульфа, сегодня мы живем в мире, который выжимает из человека все до капли и приводит к эмоциональному выгоранию. "Мне не раз говорили бизнесмены, что выгоревшие люди несчастливы и неэффективны. Может, "Игра престолов" даст какой-то ответ на этот запрос?" - надеется он.

- Скорее, поиски новой философии труда упрутся в философию прибыли, - спорит с ним иеромонах Димитрий (Першин). - А она еще со времен Древнего Рима - способ защиты от идеалов. В ней прячется неосознанный страх пред Мессией. Сказать в Древнем Риме "Христос Воскресе!" это как заявить альтернативную историю. Человек должен захотеть так сказать.

А пока нам остается смотреть телесериал и не осуждать человека за инстинктивное сопротивление эволюции - движению от магии к этике. "Это как боль. Роды философии, даже далеко не первые, требуют терпения".

P.S.

Викторина "Игра престолов" на сайте.