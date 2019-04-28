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Появились подробности о состоянии попавшей в ДТП певицы МакSим

Поп-музыка
    28.04.2019, 14:33
Текст:   Олег Усков

Российской певице МакSим (Марине Абросимовой), серьезно пострадавшей в ДТП, стало лучше - врачи оценивают состояние артистки как средней тяжести.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на директора певицы Маргариту Соколову

"Становится чуть легче, приходит осознание произошедшего, начинает вспоминать какие-то фрагменты", - рассказала представитель Амбросимовой.

По словам Соколовой, у МакSим "боль еще держится, голова очень болит, держится температура". "Врачи считают - состояние средней тяжести", - уточнила директор. Далее высказав предположение, что уже во вторник или среду, возможно, певица "сможет что-то сказать и дать какие-то комментарии".

Марина Амбросимова попала в аварию будучи за пределами России - по дороге в аэропорт. Артистка спешила в Москву на съемки своего нового видеоклипа. О чем Соколова сообщила через Instagram, отмечая, что жизни певицы ничего не угрожает.

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