Появились подробности о состоянии попавшей в ДТП певицы МакSим

Российской певице МакSим (Марине Абросимовой), серьезно пострадавшей в ДТП, стало лучше - врачи оценивают состояние артистки как средней тяжести.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на директора певицы Маргариту Соколову

"Становится чуть легче, приходит осознание произошедшего, начинает вспоминать какие-то фрагменты", - рассказала представитель Амбросимовой.

По словам Соколовой, у МакSим "боль еще держится, голова очень болит, держится температура". "Врачи считают - состояние средней тяжести", - уточнила директор. Далее высказав предположение, что уже во вторник или среду, возможно, певица "сможет что-то сказать и дать какие-то комментарии".

Марина Амбросимова попала в аварию будучи за пределами России - по дороге в аэропорт. Артистка спешила в Москву на съемки своего нового видеоклипа. О чем Соколова сообщила через Instagram, отмечая, что жизни певицы ничего не угрожает.