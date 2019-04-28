Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии

Более полусотни машин столкнулись 28 апреля в крупном ДТП на автобане в восточной части Германии. Местная дорожная полиция сообщила в своей учетной записи в Twitter, что травмы и ушибы в результате происшествия получили не менее 25 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла на автотрассе под номером 71, соединяющей города Зуль и Майнинген. Причиной столь массового ДТП стало обледенение автотрассы и внезапно обрушившийся на автомобили град.

На месте инцидента работают полицейские и спасатели, эвакуирующие пострадавших при помощи вертолетов.