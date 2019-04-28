Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми

Алла Пугачева пригласила участников шоу "Голос. Дети", проигравших в финале телепроекта, в ресторан, где вручила им "Золотые звезды".

Как сообщает KP.ru со ссылкой на источник в эстрадных кругах, на встречу с примадонной пришли четыре юных участника шоу, включая Нино Чеснер и Роберта Багратяна. Сообщается, что таким образом певица решила утешить детей, проигравших в финале "Голоса".

Премия "Звезда Аллы" была учреждена еще в 2005 году и вручается талантливым молодым исполнителям и музыкантам. Вместе с золотым кулоном в виде стилизованной под звезду буквы "А" артистам также вручается диплом и денежная премия, сумму которой устанавливает сама Пугачева.

Напомним, 25 апреля прошли финал и суперфинал телепроекта "Голос. Дети", по итогам которых наибольшее количество голосов набрала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Результат конкурса стал поводом для серьезных дискуссий в социальных сетях.