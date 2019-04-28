Два дня работы президента России Владимира Путина в Пекине на форуме "Один пояс, один путь" напоминали настоящий марафон. Глава государства дважды выступил перед участниками мероприятия, а затем - череда двухсторонних встреч. После российско-китайских переговоров с участием главы КНР Си Цзиньпином Путин пообщался с президентами Азербайджана, Сербии, Кипра, Египта и госсоветником Мьянмы. А в конце форума - на пресс-конференции - президент сделал сразу несколько важных заявлений, касающихся внешней политики, в том числе ситуации на Украине.

Москва и Пекин: общий путь и общие ценности

На самом форуме "Один пояс, один путь" Владимир Путин выступил дважды: на церемонии открытия и в ходе заседания "круглого стола". Необходимость борьбы с протекционизмом, экономической интеграции государств Евразии стали ключевыми темами в его обращении к своим коллегам. Тут важно отметить, что в этом году в форуме участвовали главы государств и правительств 37 стран, порядка 360 министров.

На церемонии открытия Владимир Путин призвал международное сообщество выработать эффективный ответ на рост протекционизма, односторонние санкции и торговые войны. Во время пресс-конференции российский лидер снова вернулся к этой теме. Он подчеркнул, что никто не хочет торговых войн, кроме тех, кто их сам инфицирует. "Во всяком случае, подавляющее большинство, почти 100%, убеждены в том, что все эти ограничения и войны идут во вред мировой экономике и ее развитию", - заявил Владимир Путин. Именно поэтому инициатива "Один пояс, один путь" имеет благоприятное будущее. Ведь те "либеральные ценности, которые сейчас защищает Китай, нужны всей мировой экономике".

Из заявлений российского лидера следовало, что двухдневное общение с главой КНР Си Цзиньпином - в рамках официальных переговоров и в кулуарах форума - прошло успешно. Так, еще до переговоров, в первый же день визита Владимиру Путину вручили диплом почетного доктора Университета Цинхуа, в котором в свое время учился Си Цзиньпин. Лидер КНР подчеркнул, что ему особенно "приятно вручать диплом почетного доктора своей Альма-матер своему лучшему другу". Примечательно, что уже в начале российско-китайских переговоров Путин также назвал Си Цзиньпина "дорогим другом".

Созданию особенного эмоционального фона российско-китайской дружбы также способствовало и то, что Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным подтвердил: КНР направит в Россию двух больших панд в знак доверия. По итогам переговоров лидеры также обменялись подарками. Так, Си Цзиньпин получил от российского президента плакат "Российско-китайское сотрудничество", созданный в 1956 году художником Исааком Гринштейном. Он был приурочен к открытию участка Транссиба: Москва - Улан-Батор - Пекин. Глава КНР в ответ подарил российскому президенту столовое серебро пекинской гостиницы "Дружба". Напомним, гостиница была построена 65 лет назад в честь российско-китайской дружбы. На столовых приборах, подаренных Путину, выгравирован образ красавицы Древнего Китая и цветы магнолии. Еще один подарок российскому лидеру от его китайского коллеги - керамическая копия статуэтки "Легендарный скакун на Великом шелковом пути". Ее оригинал хранится в Национальном музее Китая в Пекине.

О том, чем выгодны России отношения с Китаем, Владимир Путин подробнее рассказал журналистам уже на пресс-конференции. Он подчеркнул, что Китай - стратегический партнер России по всем показателям. По словам Путина, товарооборот между странами в 2018 году превысил ожидаемые объемы и достиг 108 миллиардов долларов. Путин отдельно поблагодарил китайские власти за то, что они целенаправленно работают на улучшение структуры товарооборота. "Мы много лет ставили вопрос о повышении в нашем товарообороте доли продукции машиностроения. И это происходит", - пояснил президент.

Инициатива "Один пояс, один путь" имеет хорошее будущее - "либеральные ценности, которые сейчас защищает Китай, нужны всей мировой экономике"

Глава государства также пояснил, что при таком растущем объеме товарооборота Россия, конечно, заинтересована увеличить использование транзитного потенциала "через Транссиб, через БАМ". Тут стоит отметить, что, выступая на "круглом столе" во второй день форума, Владимир Путин рассказал, что транспортная сеть в России вообще будет развиваться с прицелом на интеграцию с транспортными артериями государств Евразии. Он также допустил возможность стыковки Севморпути с "Морским шелковым путем". По сути, речь идет о новом конкурентном маршруте, связывающем Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой. Он также обозначил новые перспективы, которые открываются с формированием транспортного коридора "Север - Юг" протяженностью более 7 тысяч километров. В его рамках будет налажено как железнодорожное, так и автомобильное сообщение, что позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии через Иран, Азербайджан и Россию в Европу.

В ходе своего выступления Путин также рассказал, что Россия намерена наращивать поставки газа за рубеж, и рассматривается возможность расширения нефтегазового проекта "Сахалин 2". Российский лидер напомнил, что в прошлом году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70 процентов и составили 27 миллиардов кубических метров. "В ближайшие двадцать лет рассчитываем довести данный показатель до 100 миллиардов кубических метров", - сообщил Путин. Формирование общей инфраструктуры важно для обеспечения энергобезопасности Евразии, подчеркнул президент. В связи с этим он сообщил, что "полным ходом идет прокладка трубопроводной системы "Сила Сибири" для надежных и бесперебойных поставок природного газа в Китай и во весь Азиатско-Тихоокеанский регион". Также завершается строительство "Северного потока" по дну Балтийского моря и "Турецкого потока" по дну Черного моря. На пресс-конференции Путин сообщил, что китайские партнеры попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок по газопроводу "Сила Сибири". "Там технологические возможности позволяют, и мы это сделаем", - сообщил глава государства.

В целом в ходе форума Путин дал понять, что Россия заинтересована в самом плотном взаимодействии со всеми евразийскими партнерами "на основе принципов уважения суверенитета, прав и законных интересов каждого государства". "Именно на таких принципах вместе с нашими партнерами - Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией - строим Евразийский экономический союз", - подчеркнул Путин. Он обратил особое внимание, что ЕАЭС стремится к широкому взаимодействию со всеми заинтересованными странами и объединениями, в первую очередь с Китаем.

Российские паспорта - гражданам Украины

Всем жителям Украины могут упростить получение российских паспортов. Единственный способ закончить войну на Юго-Востоке страны - исполнить Минские договоренности. С такими заявлениями Владимир Путин выступил на итоговой пресс-конференции в последний день своего визита в Пекине.

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства, мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - заявил Владимир Путин в ответ на вопрос о том, готов ли российский бюджет к выдаче паспортов РФ в упрощенном порядке жителям Луганской и Донецкой областей.

Российский лидер также подчеркнул, что решение было не спонтанным, "оно не принималось с кондачка". Поэтому все социальные обязательства перед российскими гражданами будут выполнены. Российский лидер уточнил, что для бюджета это может обойтись в 100 миллиардов рублей.

"Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами. Такого точно не будет, даже близко не стоит", - подчеркнул он. Путин также прокомментировал ситуацию, при которой жители ЛНР и ДНР могут получать двойную пенсию - украинскую и российскую. "Теоретически это возможно", - заметил он, но обратил внимание на тот факт, что средний уровень пенсии на Украине по старости почти в три раза меньше, чем в России. "Поэтому, если уж кто-то там получит еще и украинскую пенсию, ну, дай Бог, в российских рублях это 6 тыс.", - сказал президент. По словам Путина, "если иметь в виду, что люди еще живут под пулями и у них снаряды разрываются время от времени в огородах", то российские пенсионеры, многие из которых прошли и еще помнят годы Великой Отечественной войны, не будут думать о социальной несправедливости.

Президент также подчеркнул, что в обсуждение этой темы вбрасываются страшилки "теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе".

Путь к миру - исполнение Минских соглашений

Журналистов также интересовали темы возможных переговоров Владимира Путина с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Так, один из вопросов прозвучал в такой формулировке: "Когда вы наконец предстанете перед Владимиром Зеленским, что вы ему скажете?". На это российский лидер отметил, что "Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве". При этом Путин заявил, что, если когда-то и будет встреча с Зеленским, то "мы прежде всего должны будем говорить о том, как закончить конфликт на Юго-Востоке Украины". А для этого, по словам президента, есть только один способ - исполнение Минских соглашений. При этом Путин напомнил, что перед выборами Зеленский уже говорил, что не собирается подписывать указ об амнистии и не согласен предоставлять ЛНР и ДНР особый статус. "А как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему ЛНР и ДНР? Я бы с удовольствием задал бы ему эти вопросы и подискутировал на эту тему", - рассказал Путин. Он также напомнил, что за Зеленского проголосовало большое количество украинских граждан, и они ждут от нового президента решения этих вопросов, потому что "всем надоел этот конфликт, все устали от него".

Газ без фокусов

Владимир Путин назвал еще одну тему для возможных переговоров с Зеленским - транзит газа. "Мы в конце концов подпишем транзитный договор на транзит газа или нет?" - спросил российский лидер. Напомним, что соответствующий договор "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" истекает в нынешнем году. Путин подчеркнул, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее. Поэтому Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать и его виртуальный реверс. Президент пояснил, что газ Киевом берется по трубе "в обычном режиме", однако затем "по бумагам пишется, что это реверс".

Российский лидер напомнил, что прямые поставки газа обошлись бы Киеву вдвое дешевле. "Это такой серьезный вопрос, они валяют дурака, занимаются какими-то политическими дрязгами. Вместо того чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы", - заявил он.