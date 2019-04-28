Арктический воздух принесет похолодание в Москву

Не выше +15 градусов поднимется температура воздуха в Москве и временами будут идти дожди. Такой прогноз дали столичные синоптики.

Как пояснила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области, Татьяна Позднякова, в течение дня температура воздуха не превысит отметку +15 градусов, но и ниже +12 днем не ожидается, к ночи температура воздуха упадет до 0... +2 градусов, по области возможны слабые заморозки.

- Причиной похолодания станет влияние циклона, принесшего воздух из Арктики, поясняет специалист. - Ветер северо- восточный 15 м/с и выше. Атмосферное давление в пределах нормы.

По данным метеорологов, дожди в течение дня маловероятны.

Кстати, самым теплым 28 апреля выпало на 2012 год, когда воздух прогрелся до + 26,3 градуса, а самыми холодными сутки стали в 1884 году, тогда столбик термометра опустился до -7,7.