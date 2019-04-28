Юная российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

Российская фигуристка Олеся Калинина исполнила на тренировочном занятии пятерной прыжок. 12-летняя спортсмена опубликовала видеозапись прыжка в социальной сети.

Калинина исполнила прыжок сальхов в пять оборотов с помощью лонжи (страховочное приспособление). Она и дальше планирует осваивать этот элемент, который не выполняет ни одна из фигуристок. Даже критерии оценок прыжков в пять оборотов еще не разработаны.

Отметим, что Олеся занимается под руководством тренеров Никиты Бочкова, Елены и Анастасии Конюховых в Москве. Чуть ранее ровесник Калининой Максим Белявский выполнил тулуп в пять оборотов. В мужском фигурном катании также нет спортсменов, выполняющих подобные прыжки.