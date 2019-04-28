"Локомотив" обыграл на своем поле "Енисей"

Московский "Локомотив" продолжает биться за чемпионство. В матче 26-го тура Премьер-лиги "красно-зеленые" с трудом обыграли дома "Енисей" - 2:1.

"Локомотив" набрал впечатляющую форму во второй части сезона. С момента возобновления первенства весной команда Юрия Семина ни разу не проиграла. Если не считать обидную ничью на своем поле с "Крыльями Советов" (2:2), москвичи потеряли очки только во встречах с прямыми конкурентами - "Зенитом" (1:1) и ЦСКА (1:1).

Что касается "Енисея", то красноярцев лихорадит. И дело не только в результатах, но и в неприкрытом противостоянии руководства клуба с главным тренером Дмитрием Аленичевым. Вряд ли это идет на пользу команде. Формально у нее еще остаются шансы зацепиться за зону стыковых матчей, но шансов мало.

В стартовой расстановке "Локомотива" удивило присутствие Гжегожа Крыховяка в центре обороны. Как объяснил перед матчем Юрий Семин, он решился на такой шаг из-за кадровых проблем.

- У нас много травм, потому Крыховяк вышел на непривычной для себя позиции, - отметил Семин. - Я очень доволен его игрой.

Матч для "Локомотива" получился не самым простым. Повели москвичи лишь в середине второго тайма, и то благодаря автоголу. К чести "Енисея", гости не собирались сдаваться. Уже на 84-й минуте красноярцы сравняли счет, но все же последнее слово осталось за "железнодорожниками": решающий мяч забил Джефферсон Фарфан. "Локомотив" выиграл и закрепился на второй строчке.

Еще один столичный клуб - "Динамо", не сумело победить на своем поле "Ахмат". Встреча в Химках завершилась вничью 0:0.

Этот результат, надо полагать, не устроил ни одну из команд. Москвичи все еще борются за выживание, и потеря очков, тем более в домашней игре, была для них крайне нежелательна.

"Локомотив" остается главным претендентом на второе место и не оставляет надежд обогнать "Зенит"

Что касается грозненцев, то они по-прежнему претендуют на попадание в еврокубки. В случае победы "Ахмат" опередил бы "Ростов" и мог как минимум на двое суток сравняться с тульским "Арсеналом". Но получилось как получилось.

- Впечатление от матча однозначно нехорошее,-- не скрывал своих эмоций главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов. - Ничья нас не радует. Я недоволен качеством игры своей команды. Да, был вязкий футбол, из-за плотного графика у ребят не было свежести, но все равно меня не устроило то, что мы показали.

В свою очередь рулевой "Ахмата" Рашид Рахимов пожелал удачи "бело-голубым". Он выразил надежду, что москвичи останутся в Премьер-лиге.

- Я не очень доволен сегодняшней игрой, хотя моментами мы действовали неплохо. Хотелось бы пожелать "Динамо" удачи. Такой клуб должен выступать в элитном дивизионе, - подчеркнул Рахимов.

Неожиданно оступился в Махачкале "Ростов". Команда Валерия Карпина, которая продолжает претендовать на еврокубки, упустила победу в матче с "Анжи" - 1:1.

28 апреля в Премьер-лиге состоялось еще два матча. Встречи "Зенита" с "Крыльями Советов" и "Краснодара" с ЦСКА завершились после подписания номера "РГ" в печать. А программу тура закроют сегодня две игры - "Оренбург" - "Арсенал" и "Спартак" - "Рубин".

Статистика

"Анжи" - "Ростов" - 1:1

Голы: Закиров, 77 - Еременко, 35.

"Динамо" - "Ахмат" - 0:0

"Уфа" - "Урал" - 4:1

Голы: Вомбергар, 22, Ванек, 52 - пен, Игбун, 79, 90+1 - Бикфалви, 16.

"Локомотив" - "Енисей" - 2:1

Гол: Кичин, 67 - автогол, Фарфан, 88 - Костюков, 84